¿Qué futbolistas peruanos fueron nominados al Balón de Oro a lo largo de toda la historia?

La historia del fútbol peruano cuenta con un hito destacado en los registros del Balón de Oro, uno de los premios individuales más prestigiosos del deporte. A lo largo de la historia del galardón, solo un futbolista de nacionalidad peruana ha logrado ser considerado para este reconocimiento. Se trata del delantero Paolo Guerrero, quien fue incluido en la lista de nominados en el año 2015, un logro que lo consagra como el único representante del país en dicha selecta nómina.

La nominación de Paolo Guerrero al Balón de Oro se cimentó en su excelente desempeño durante la temporada 2015, particularmente en el ámbito internacional. Su actuación más destacada fue en la Copa América 2015, celebrada en Chile, donde se coronó como el máximo goleador del torneo. Su liderazgo y capacidad goleadora fueron cruciales para que la Selección Peruana consiguiera un meritorio tercer puesto, consolidando su reputación como uno de los delanteros más temidos del continente.

A nivel de clubes, su rendimiento con el Corinthians y su posterior transferencia al Flamengo de Brasil también sumaron méritos a su candidatura. El reconocimiento de la revista France Football, organizadora del premio, al incluirlo en la lista preliminar de 59 jugadores, subraya la relevancia de su carrera y el impacto que tuvo en el fútbol sudamericano durante ese año. Esta preselección es el paso previo para figurar en la lista final y demuestra la consideración internacional que supo ganarse.

¿Quiénes votaron por Paolo Guerrero en el Balón de Oro?

Es importante precisar que, si bien Paolo Guerrero fue nominado, no llegó a la lista final de 23 futbolistas que son sometidos a votación. A pesar de ello, su inclusión en el listado inicial es un logro histórico para el fútbol peruano. Este hito no solo representa el punto más alto en el reconocimiento individual para un jugador de Perú, sino que también sirve como un recordatorio del talento y la capacidad competitiva que los futbolistas peruanos han demostrado en la élite del fútbol mundial.

¿Cuándo y a qué hora será la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo hoy, lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París. La gala principal está programada para dar inicio a las 21:00 horas (9:00 p.m.) de Francia. Para el público de América Latina, la transmisión comenzará más temprano, con horarios que varían según el país: en Perú, Colombia y Ecuador, la hora de inicio es a las 14:00 (2:00 p.m.); en México, a las 13:00 (1:00 p.m.); y en países como Argentina, Chile y Brasil, a las 16:00 (4:00 p.m.). La transmisión se podrá seguir en vivo a través de canales deportivos como ESPN y Disney+, así como en las plataformas oficiales de la organización.