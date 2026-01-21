Cristiano Ronaldo llegó a 960 goles y cómo quedó la pelea con Lionel Messi por ser el máximo goleador de la historia

Cristiano Ronaldo marcó uno de los goles del triunfo de Al Nassr ante Damac en un partido correspondiente a la jornada 17 de la Saudi Pro League 2025-26. Con esto, llegó a su tanto 960 de su carrera y se aleja de Lionel Messi en la carrera por ser el máximo goleador de la historia.

CR7 aprovechó un buen pase de Joao Félix para marcar el 2-0 parcial de Al Nassr. Al final, fue triunfo 2-1 para el conjunto amarillo y azul de Riad. Con esto, el portugués llegó a su gol 16 en esta temporada para ser el máximo anotador de la Saudi Pro League.

De todas maneras, son 960 goles para Cristiano Ronaldo y quedó a 40 de los 1.000, su máximo objetivo antes de finalizar su carrera como profesional. Así le saca una diferencia de 64 tantos a Lionel Messi, quien se quedó desde finales del año pasado en 896.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene 960 goles convertidos a lo largo de su carrera, que lo sitúan como máximo goleador histórico en actividad. Su camino hasta los 1.000 goles todavía tiene mucho por delante, ya que no sólo tendrá varios partidos con Al Nassr, sino también con la Selección de Portugal, sobre todo, en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Así se resumen los 960 goles que tiene CR7 en su carrera:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 115 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi?

Lionel Messi no compite desde principios de diciembre cuando ganó el título de la MLS Cup 2025 con Inter Miami. Desde ese entonces, su cantidad de goles quedó en 896. Retomará su actividad oficial en unas semanas, aunque tiene algunos amistosos entre enero y los primeros días de febrero.

Así se resumen los 896 goles de Messi en su carrera:

FC Barcelona: 672 goles

Inter Miami: 77 goles

PSG: 32 goles

Selección Argentina: 115 goles

La polémica de Cristiano Ronaldo por 6 goles no oficiales

Si bien Cristiano Ronaldo llegó a 960 goles, hay 6 de ellos que no serían reconocidos por la FIFA. ¿Por qué? Tiene que ver con un torneo que CR7 disputó con Al Nassr, donde salió campeón, pero no se trata de uno que sea oficial para el máximo organismo del fútbol mundial.

En el primer año de CR7 en Al Nassr, ganó la Copa de Campeones Árabe 2023, ganándole la final a Al Hilal por 2-1 con doblete del portugués. En ese torneo, el ‘Bicho’ fue el máximo goleador con 6 anotaciones.

Sin embargo, a pesar de levantar esta copa, para FIFA, Cristiano Ronaldo no tiene títulos oficiales con Al Nassr. Y, además, esos 6 goles tampoco contarían como oficiales. Por lo cual, se puede decir que tiene en total 954. El debate se volverá fuerte cuando se acerque cada vez más a los 1.000 goles.

