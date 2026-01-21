Con el tanto 960 de Cristiano Ronaldo, Al Nassr ganó 2-1 al Damac por la Saudi Pro League: goles y resumen

Al Nassr venció 2-1 como visitante a Damac en un partido correspondiente a la jornada 17 de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo marcó uno de los goles y llegó a los 960 en su carrera y sigue acercándose a los 1.000 como profesional. Así, el equipo dirigido por Jorge Jesús recupera el segundo lugar y no pierde de vista al líder Al Hilal.

La victoria le permite a Al Nassr llegar a los 37 puntos y quedar a cuatro de Al Hilal (41), que debe jugar este jueves ante Al Feiha. Así, recuperó el segundo lugar de la tabla de posiciones igualando a Al Ahli con el mismo puntaje. Para Cristiano Ronaldo, el gol le sirve para quedar a 40 de los 1.000 y, además, consolidarse como el máximo goleador de la Saudi Pro League 2025-26.

Fue un partido donde Al Nassr sufrió de más, sobre todo, en el final. Lo abrió rápido con el gol de Abdulrahman Ghareeb a los 5 minutos del primer tiempo. Después, tuvo que haber aumentado la ventaja con las ocasiones claras que tuvo, peor falló y eso permitió que Damac siga en partido.

En la segunda parte, CR7 golpeó de entrada con su gol tras pase de Joao Félix para el 2-0. Parecía que ahí, el equipo de Riad llevaría la ventaja con tranquilidad. Sin embargo, el tanto de cabeza de Jamal Harkass emparejó el trámite y lo hizo emotivo en el final. Le faltó más profundidad al equipo local para poder llegar al empate.

GOLES Y RESUMEN DE DAMAC 1-2 AL NASSR

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DE DAMAC 1-2 AL NASSR