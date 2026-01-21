Es tendencia:
Con el tanto 960 de Cristiano Ronaldo, Al Nassr ganó 2-1 al Damac por la Saudi Pro League: goles y resumen

Al Nassr logró un triunfo vital de visita a Damac. Cristiano Ronaldo marcó uno de los goles del 2-1 y se acerca al número 1.000 en su carrera.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo y el abrazo con sus compañeros por el triunfo de Al Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo y el abrazo con sus compañeros por el triunfo de Al Nassr.

Al Nassr venció 2-1 como visitante a Damac en un partido correspondiente a la jornada 17 de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo marcó uno de los goles y llegó a los 960 en su carrera y sigue acercándose a los 1.000 como profesional. Así, el equipo dirigido por Jorge Jesús recupera el segundo lugar y no pierde de vista al líder Al Hilal.

La victoria le permite a Al Nassr llegar a los 37 puntos y quedar a cuatro de Al Hilal (41), que debe jugar este jueves ante Al Feiha. Así, recuperó el segundo lugar de la tabla de posiciones igualando a Al Ahli con el mismo puntaje. Para Cristiano Ronaldo, el gol le sirve para quedar a 40 de los 1.000 y, además, consolidarse como el máximo goleador de la Saudi Pro League 2025-26.

Fue un partido donde Al Nassr sufrió de más, sobre todo, en el final. Lo abrió rápido con el gol de Abdulrahman Ghareeb a los 5 minutos del primer tiempo. Después, tuvo que haber aumentado la ventaja con las ocasiones claras que tuvo, peor falló y eso permitió que Damac siga en partido.

En la segunda parte, CR7 golpeó de entrada con su gol tras pase de Joao Félix para el 2-0. Parecía que ahí, el equipo de Riad llevaría la ventaja con tranquilidad. Sin embargo, el tanto de cabeza de Jamal Harkass emparejó el trámite y lo hizo emotivo en el final. Le faltó más profundidad al equipo local para poder llegar al empate.

GOLES Y RESUMEN DE DAMAC 1-2 AL NASSR

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DE DAMAC 1-2 AL NASSR

¡FINAL DEL PARTIDO!

Con algo de sufrimiento, Al Nassr se quedó con los tres puntos en su visita a Abha. Le ganó 2-1 a Damac por los goles de Abdulrahman Ghareeb y Cristiano Ronaldo. Para el local, descontó Jamal Harkass.

42' ST: CAMBIOS EN AL NASSR

Ángelo y Abdulrahman Ghareeb dejaron el campo para que entren Nader Al Sharari y Ali Al Hassan.

41' ST: MEÏTÉ ESTUVO CERCA DEL EMPATE

Un cabezazo de Yakou Meïté pasó cerca del palo de Bento. Avisó Damac.

38' ST: GOL ANULADO A CR7

Cristiano Ronaldo marcaba el 3-1, pero el árbitro levantó la mano y cobró offside a instancias del asistente.

36' ST: AMONESTACIÓN EN AL NASSR

Nueva tarjeta amarilla, esta vez para Ángelo.

34' ST: AMONESTACIÓN EN AL NASSR

Abdulrahman Ghareeb vio la tarjeta amarilla y es el primero en Al Nassr.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL DESCUENTO 2-1 DE DAMAC

Buen centro de Abdullah Al Qahtani y mucho mejor el cabezazo de Jamal Harkass.

28' ST: CAMBIO EN AL NASSR

Se fue del campo Saad Al Nasser para el ingreso de Nawaf Boushal.

22' ST: ¡GOL DE DAMAC!

Jamal Harkass anota el descuento, de cabeza. Gana Al Nassr por 2-1.

21' ST: CR7 FORZADO

Cristiano Ronaldo quedó de frente al arco, aunque con el balón largo y no llegó a definir tras un pase filtrado. Sin embargo, todo fue anulado por offside.

14' ST: CAMBIOS EN DAMAC

Se retiraron del campo Hazzaa Al Ghamdi y Riyadh Sharahili. Ingresaron Yakou Meïté y Yahya Naji.

13' ST: CAMBIO EN AL NASSR

Sale del partido Kingsley Coman y lo reemplaza Abdullah Al Khaibari.

10' ST: PROBÓ AL QAHTANI

Abdullah Al Qahtani probó de media distancia. Bento atrapó el balón sin dar rebote.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 2-0 DE CR7

Buen pase de Joao Félix y CR7 definió de buena forma ante la salida de Kewin.

5' ST: ¡GOL DE AL NASSR!

Cristiano Ronaldo pone el 2-0 para Al Nassr en el inicio del segundo tiempo. Ya son 960 goles del 'Bicho'.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Damac y Al Nassr ya disputan el segundo tiempo del partido.

CAMBIO EN DAMAC

Sanousi Hawsawi no sale a jugar el segundo tiempo. Ingresó Abdulrahman Al Khaibre.

BUEN PRIMER TIEMPO DE AL NASSR

Al Nassr impuso condiciones desde los primeros minutos y, así, llegó rápido a la apertura del marcador con el 1-0 de Ghareeb, reemplazante de Wesley y una de las figuras de la primera mitad. Sin embargo, como suele ocurrirle en sus partidos en la Saudi Pro League, el equipo de Jorge Jesús se complica solo. La falta de definición en las ocasiones de, por ejemplo, Joao Félix, impidió que aumente la ventaja y tranquilice al equipo.

Así, Damac pudo tener algunas oportunidades para llegar al empate, sobre todo, en la parte final del primer tiempo. Bento salvó un par de veces y eso sostuvo el 1-0. Al Nassr debe serenarse en los últimos metros para terminar por llevarse el partido, en donde está clara la diferencia de jerarquías.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Al Nassr gana 1-0 con el gol tempranero de Abdulrahman Ghareeb. Fue superior el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía, pero la falta de precisión en la definición evitó que aumente la ventaja.

47' PT: VADA FUERZA A BENTO

Nueva respuesta de Bento, esta vez a un remate de Valentín Vada. Damac cierra mejor el primer tiempo.

46' PT: ¡DOBLE SALVADA DE BENTO!

Bento salvó dos veces la caída de su valla en una misma jugada. Si bien hubo offside, es importante esta doble acción para su confianza.

43' PT: ¡SE LO PERDIÓ CR7!

Cristiano Ronaldo recibió tras centro de Marcelo Brozovic. No controló bien el balón y le quedó largo. Al final, la jugada fue anulada por offside.

40' PT: ¡SE LO VOLVIÓ A PERDER JOAO FÉLIX!

Gran pase de Ghareeb y otra vez mano a mano Joao Félix con Kewin. Su definición fue al travesaño y hubo un despeje. El portugués ya perdonó dos veces.

38' PT: ¡SE LO PERDIÓ JOAO FÉLIX!

Mano a mano de Joao Félix con el arquero Kewin. Su definición se fue por arriba del travesaño. Ocasión más que clara para Al Nassr.

35' PT: ¡PROBÓ JOAO FÉLIX!

Remate de Joao Félix desde la izquierda y de derecha. Kewin atrapó sin problemas.

30' PT: GOL ANULADO A DAMAC

Riyadh Sharahili definía a gol ante Bento. Sin embargo, hubo offside en el pase previo y el tanto fue anulado.

28' PT: ¡SE LO PERDIÓ OTRA VEZ AL HAWSAWI!

Bento salió muy apresurado y lejos. Sanousi Al Hawsawi lo anticipó con un toque, pero el balón terminó fuera.

21' PT: ¡SE LO PERDIÓ GHAREEB!

Un centro de Kingsley Coman buscó a Cristiano Ronaldo. Kewin anticipó, pero el rebote le quedó a Abdulrahman Ghareeb, quien quiso darle precisión a su definición. La tiró por arriba y el balón terminó fuera.

AL NASSR SE ACERCA A AL HILAL, POR AHORA

Con el triunfo 1-0 parcial, Al Nassr se acerca a 4 puntos al líder Al Hilal (41 contra 37) y recupera el segundo lugar para empatar en puntos con Al Ahli.

9' PT: ¡KEWIN LE SACÓ EL GOL A CR7!

Buen centro de Joao Félix para Cristiano Ronaldo, que cabeceó de gran manera. El arquero Kewin le negó el gol con una buena parada.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 1-0 DE GHAREEB PARA AL NASSR

Buena jugada de Kingsley Coman por la derecha. No mandó un buen centro, pero el rebote le quedó a Abdulrahman Ghareeb dentro del área. Tras un par de amagues, definió a un palo y convirtió el 1-0.

Tweet placeholder

6' PT: ¡LO TUVO AL HAWSAWI!

Sanousi Al Hawsawi llegó hasta el área y, tras un centro, llegó a definir, pero no de manera correcta. El balón terminó fuera, pero hubo respuesta rápida de Damac al gol de Ghareeb.

5' PT: ¡GOL DE AL NASSR!

Abdulrahman Ghareeb anotó el 1-0 para adelantar a Al Nassr.

2' PT: REMATE DE GHAREEB

Abdulrahman Ghareeb probó con un remate cruzado y el balón se fue afuera. Cristiano Ronaldo no llegó para empujar el balón a gol.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya están jugando Damac y Al Nassr por la jornada 17 de la Saudi Pro League 2025-26

EQUIPOS EN EL CAMPO

Damac y Al Nassr ya están en el campo de juego y se viene el partido.

BUEN AMBIENTE PARA EL PARTIDO ENTRE DAMAC Y AL NASSR

La presencia de Cristiano Ronaldo ha hecho que Damac tenga mucho público en su estadio, el Al-Mahalah Stadium de Abha.

CRISTIANO RONALDO CALIENTA MOTORES

CR7 ya está en el calentamiento, dispuesto a volver al gol en Al Nassr.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE DAMAC

Armando Evangelista mete un cambio en la defensa, con respecto al equipo que empató 1-1 en la fecha anterior ante Al Fayha. El capitán Abdelkader Bedrane se mete en la alineación, en lugar de Hassan Rabei.

EL 11 TITULAR DE DAMAC: Kewin; Sanousi Al Hawsawi, Jamal Harkass, Abdelkader Bedrane, Abdulrahman Al Obaid, Dhari Al Anazi; Riyadh Sharahili, Morlaye Sylla; Hazzaa Al Ghamdi, Valentín Vada y Abdullah Al Qahtani.

Banco de suplentes: Moataz Al Baqaawi, Hassan Rabei, Jawad Al Hassan, Ahmed Omar, Abdulrahman Al Khaibre, Khaled Al Sumairi, Tariq Abdu, Yahya Naji y Yakou Méïté.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL NASSR

Jorge Jesús mete un par de cambios en base a algunos rendimientos y algunas pruebas para próximos partidos.

EL 11 TITULAR DE AL NASSR: Bento; Sultan Al Ghannam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Saad Al Nasser; Marcelo Brozovic, Ángelo; Abdulrahman Ghareeb, João Félix, Kingsley Coman; y Cristiano Ronaldo.

Banco de suplentes: Mubarak Al Buainain, Nader Al Sharari, Awad Aman, Nawaf Boushal, Abdullah Al Khaibari, Abdulmalik Al Jaber, Ali Al Hassan, Haroune Camara y Mohammed Marran.

AL NASSR PERDIÓ EL SEGUNDO LUGAR

Debido a su mala racha de inicio de año, Al Nassr no sólo perdió el primer lugar de la tabla de posiciones, sino que también hasta bajó recientemente al tercer lugar de la Saudi Pro League 2025-26. Esto último se dio luego del triunfo del Al Ahli por 4-1 ante Al Khaleej. ¿Cómo están las posiciones?

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DifG
1 Al Hilal 41 15 13 2 0 26
2 Al Ahli 37 16 11 4 1 14
3 Al Nassr 34 15 11 1 3 25
4 Al Taawoun 34 15 11 1 3 16
5 Al Qadisiya 33 15 10 3 2 22
6 Al Ittihad 27 15 8 3 4 10
7 Al Ettifaq 25 15 7 4 4 0
8 Al Khaleej 24 16 7 3 6 10
9 Al Fateh 21 16 6 3 7 -7
10 NEOM 20 15 6 2 7 -4
11 Al Hazem 16 15 4 4 7 -12
12 Al Kholood 15 16 5 0 11 -6
13 Al Fayha 14 15 3 5 7 -14
14 Al Shabab 12 16 2 6 8 -11
15 Al Riyadh 12 16 3 3 10 -19
16 Damac 11 15 1 8 6 -14
17 Al Okhdood 8 16 2 2 12 -19
18 Al Najma 4 16 0 4 12 -17

AL NASSR Y CRISTIANO RONALDO, OBLIGADOS A GANAR

Al Nassr visita a Damac en uno de los partidos de la jornada 17 de la Saudi Pro League 2025-26. El equipo de Cristiano Ronaldo no quiere perder de vista al líder Al Hilal, mientras que el portugués quiere seguir sumando en su carrera por llegar a los 1.000 goles como profesional. En tanto, su rival necesita una victoria para escaparle a los puestos de descenso.

hugo avalos
Hugo Avalos
