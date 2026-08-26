Dónde ver EN VIVO Al Ahli Saudi FC vs. Auckland FC por la Copa Intercontinental 2026: hora, canales de TV y streaming online

El partido de hoy por la Copa Intercontinental 2026 enfrenta a Al Ahli Saudi FC con Auckland FC en Yeda, y no a Auckland City. Consulta el horario en Perú y los detalles de transmisión del encuentro.

Al Ahli Saudi FC se enfrenta este miércoles 26 de agosto de 2026 a Auckland FC por la primera ronda de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 en el King Abdullah Sports City – Centre Court de Yeda. El encuentro inicia a la 1:00 p. m. (hora peruana) y el ganador avanzará para enfrentar a Mamelodi Sundowns.

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Este es el primer partido oficial de la edición 2026 de la Copa Intercontinental. Se trata del duelo correspondiente a la Eliminatoria África-Asia-Pacífico, que determinará al rival de Mamelodi Sundowns por la Copa África-Asia-Pacífico el próximo 19 de setiembre en Pretoria.

Al Ahli Saudi FC vuelve a competir por este trofeo tras su participación en la edición 2025 donde cayó ante Pyramids FC por 3-1 en su único partido. Ahora, tras ser bicampeón de la AFC Champions League Élite, retorna para mejorar su imagen.

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Auckland FC, por su parte, se clasificó tras ganar la primera edición de la OFC Pro League. Llamativamente, pese a pertenecer a Nueva Zelanda, compite en la A-League, es decir, en la liga profesional del fútbol de Australia. Con solo dos años de vida, quiere hacer historia rápido.

¿Dónde ver EN VIVO Al Ahli vs. Auckland FC?

El partido entre Al Ahli Saudi FC vs. Auckland FC, que se juega por la primera ronda de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, no tiene transmisión en TV, pero sí por streaming online. Se puede ver EN VIVO para todo el mundo por la plataforma DAZN.

¿A qué hora se juega Al Ahli vs. Auckland FC?

Al Ahli Saudi FC vs. Auckland FC, que se disputa este miércoles 26 de agosto en el King Abdullah Sports City – Centre Court de Yeda, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

Estados Unidos: 12:00 P.M. (PT) y 3:00 P.M. (ET)

y España: 9:00 P.M.

DATOS CLAVE