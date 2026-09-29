Dónde ver EN VIVO amistoso internacional México vs. Perú: hora, canales de TV y streaming online

Mira aquí dónde se podrá ver en vivo el amistoso internacional de México vs. Perú. Los detalles para seguir por TV, o streaming, este cotejo.

Las selecciones de México y Perú se enfrentan este martes 29 de septiembre en un imperdible choque amistoso internacional por la Fecha FIFA. El cotejo se disputará en el Sports Illustrated Stadium ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

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Ambas escuadras llegan con el objetivo de ajustar sus piezas de cara a las próximas competencias oficiales. Por un lado, la Selección Mexicana busca afianzar su idea táctica bajo el mando de Rafa Márquez. Por el otro, el combinado peruano intentará mostrar su mejor versión en territorio estadounidense.

Mira dónde ver EN VIVO el México vs. Perú, amistoso internacional. (Foto: X).

Horarios para ver el partido México vs. Perú

El pitazo inicial está programado según las siguientes zonas horarias:

México (CDMX): 19:00 horas

Perú: 20:00 horas

Estados Unidos (ET): 21:00 horas

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Canales de TV y streaming para ver en México

La afición azteca contará con variadas opciones en televisión abierta, de paga y plataformas digitales:

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Televisión de paga: TUDN y Claro Sports.

Streaming online: ViX Premium, Amazon Prime Video y Claro Sports en YouTube.

Canales de TV y streaming para ver en Perú

Los hinchas peruanos podrán seguir el compromiso a través de distintas pantallas en el país:

Televisión abierta: América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9).

Televisión de paga: Movistar Deportes (Canal 3 / 703 HD).

Streaming online: Bitel TV 360, América tvGO y Movistar TV App.

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Transmisión para Estados Unidos

El público hispano asentado en suelo estadounidense tendrá alternativas en televisión y vía online:

Televisión: Telemundo y Universo.

Streaming online: Peacock.

¿Cómo llegan la Selección México y Perú?

México: Viene de empatar 1-1 ante Colombia en el debut de Rafa Márquez como DT, destacando el gol del joven de 17 años, Gilberto Mora. Raúl Jiménez y Julián Quiñones están descartados por lesión.

Viene de empatar 1-1 ante Colombia en el debut de Rafa Márquez como DT, destacando el gol del joven de 17 años, Gilberto Mora. Raúl Jiménez y Julián Quiñones están descartados por lesión. Perú: Llega golpeado tras caer 4-1 ante Estados Unidos en Orlando bajo el mando de Mano Menezes y busca recuperarse en este cierre de gira.

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