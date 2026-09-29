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Dónde ver EN VIVO amistoso Estados Unidos vs. Chile: hora, canales de TV y streaming online

Estados Unidos y Chile se enfrentan el día de hoy en St. Louis. A continuación, conoce todos los detalles para seguir este amistoso desde cualquier locación.

Estados Unidos vs. Chile por Amistoso FIFA.
© Fútbol de Primera.Estados Unidos vs. Chile por Amistoso FIFA.

Sigue la preparación de distintas selecciones en el marco de la fecha FIFA y el día de hoy vuelve a ser el turno de Estados Unidos y Chile. El amistoso internacional está programado para disputarse en el Energizer Park (también conocido como CITYPARK) ubicado en la ciudad de St. Louis, Misuri, así que a continuación conoce los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión del duelo.

En cuanto a los antecedentes más recientes de cada una de las selecciones, es importante recordar y tener en cuenta que Estados Unidos viene de golear 4-1 a Perú en la ciudad de Orlando y a la vez dejando una muy buena imagen. Si bien le faltan algunos jugadores claves en la convocatoria, el recambio generacional viene siendo parte de un engranaje que viene funcionando muy bien.

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Por otro lado, Chile no pudo ante Canadá y perdió 1-0 el pasado fin de semana en la ciudad de Toronto. Los sudamericanos vienen reconstruyendo su plantilla en base a jugadores jóvenes para encarar el futuro cercano de la mejor manera, así que estos amistosos internacionales son determinantes para darle otro aire al equipo y hoy buscarán el triunfo para encontrar mayor confianza.

¿A qué se juega el amistoso internacional entre Estados Unidos vs. Chile?

  • 17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 02:00 | España

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Estados Unidos vs. Chile?

  • Latinoamérica | Disney+ Premium
  • Chile | Mega y Mega Go
  • Estados Unidos | Universo, Telemundo y Peacock
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Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Estados Unidos vs. Chile

Estados Unidos | Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis. DT: Mauricio Pochettino.

Chile | Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Brereton Díaz. DT: Nicolás Córdova.

DATOS CLAVES

  • Estados Unidos y Chile jugarán un partido amistoso en el Energizer Park.
  • Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, viene de golear 4-1 a Perú.
  • Chile, al mando de Nicolás Córdova, llega tras caer 1-0 ante Canadá.
Renato Pérez
Renato Pérez
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