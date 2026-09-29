Dónde ver EN VIVO amistoso Estados Unidos vs. Chile: hora, canales de TV y streaming online

Sigue la preparación de distintas selecciones en el marco de la fecha FIFA y el día de hoy vuelve a ser el turno de Estados Unidos y Chile. El amistoso internacional está programado para disputarse en el Energizer Park (también conocido como CITYPARK) ubicado en la ciudad de St. Louis, Misuri, así que a continuación conoce los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión del duelo.
En cuanto a los antecedentes más recientes de cada una de las selecciones, es importante recordar y tener en cuenta que Estados Unidos viene de golear 4-1 a Perú en la ciudad de Orlando y a la vez dejando una muy buena imagen. Si bien le faltan algunos jugadores claves en la convocatoria, el recambio generacional viene siendo parte de un engranaje que viene funcionando muy bien.
Por otro lado, Chile no pudo ante Canadá y perdió 1-0 el pasado fin de semana en la ciudad de Toronto. Los sudamericanos vienen reconstruyendo su plantilla en base a jugadores jóvenes para encarar el futuro cercano de la mejor manera, así que estos amistosos internacionales son determinantes para darle otro aire al equipo y hoy buscarán el triunfo para encontrar mayor confianza.
¿A qué se juega el amistoso internacional entre Estados Unidos vs. Chile?
- 17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:00 | España
¿Dónde ver el amistoso internacional entre Estados Unidos vs. Chile?
- Latinoamérica | Disney+ Premium
- Chile | Mega y Mega Go
- Estados Unidos | Universo, Telemundo y Peacock
Dónde ver EN VIVO amistoso internacional México vs. Perú: hora, canales de TV y streaming online
Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Estados Unidos vs. Chile
Estados Unidos | Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Sebastian Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Gio Reyna y Justin Ellis. DT: Mauricio Pochettino.
Chile | Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Jonathan Villagra, Iván Román, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Brereton Díaz. DT: Nicolás Córdova.
DATOS CLAVES
- Estados Unidos y Chile jugarán un partido amistoso en el Energizer Park.
- Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, viene de golear 4-1 a Perú.
- Chile, al mando de Nicolás Córdova, llega tras caer 1-0 ante Canadá.