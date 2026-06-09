Dónde ver EN VIVO amistoso Chile vs RD Congo: canales de TV y streaming online

Chile y República Democrática del Congo se enfrentan en Francia. Los africanos disputan su último partido antes de su participación en el Mundial 2026.

Las selecciones de Chile y República Democrática del Congo se enfrentan hoy martes 9 de junio en el Stade de la Source de Orleans, Francia. El encuentro se iba a disputar en La Línea de la Concepción, España, pero debido a problemas sanitarios se mudó a este nuevo escenario.

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Chile se prepara para las próximas Eliminatorias Sudamericanas y prueba jugadores, mientras Nicolás Córdova continúa en el cargo de entrenador. Viene de perder hace algunos días ante la Portugal de Cristiano Ronaldo por 2-1. El único gol fue anotado por Lucas Cepeda.

Lucas Cepeda y un gesto de aprobación de Rodrigo Echeverría tras anotar ante Portugal (Getty Images).

La República Democrática del Congo disputa su último encuentro amistoso previo al Mundial 2026. Antes de este duelo, empató sin goles ante Dinamarca, otra selección que no clasificó a esta Copa del Mundo.

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¿Dónde ver EN VIVO Chile vs RD Congo?

El partido amistoso entre Chile y República Democrática del Congo, preparatorio para el Mundial 2026, no tiene transmisión para Sudamérica, con excepción de Chile. Se puede ver en vivo por TV y streaming online en:

Chilevision

Desde Bolavip Perú seguimos de cerca las apuestas mundial de la última jornada previa, porque en 48 horas ya no habrá margen para cambiar tu estrategia.

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¿A qué hora se juega Chile vs RD Congo?

Chile vs se juega este martes 9 de junio, en el Stade de la Source de Orleans, Francia, en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas

Datos claves

Chile y RD Congo se enfrentan este martes 9 de junio en Orleans, Francia.

se enfrentan este martes 9 de junio en Orleans, Francia. El técnico Nicolás Córdova dirige a Chile tras perder 2-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

dirige a Chile tras perder 2-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. El partido se transmite en vivo por Chilevisión únicamente para el territorio de Chile.