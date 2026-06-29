Pese a no clasificar, en Perú hay más interés por el Mundial 2026 que en Brasil y Chile

Perú lidera el interés por seguir el Mundial 2026, incluso por encima de países como Brasil, Argentina y Chile.

Aunque la Selección Peruana no logró clasificar al Mundial 2026, el entusiasmo de los hinchas por el torneo sigue más vigente que nunca. Un reciente estudio reveló que Perú es el país de la región con mayor intención de seguir la Copa del Mundo, superando incluso a naciones con representación en el certamen, como Brasil, Argentina y Chile.

Publicidad

La investigación, elaborada por la consultora Netquest en seis países de Latinoamérica, demuestra que la ausencia de la ‘Bicolor’ no ha disminuido el interés de los peruanos por la máxima cita del fútbol.

Perú lidera la región en interés por el Mundial 2026

El informe señala que el 61% de los peruanos tiene previsto ver la mayor cantidad posible de partidos del Mundial 2026, el porcentaje más alto entre los países analizados.

Detrás de Perú aparecen Argentina con un 54% de intención de seguimiento, Chile con 49% y Brasil con 45%, cifras que reflejan que el público peruano mantiene un fuerte vínculo con la competencia pese a no contar con su selección en el torneo.

Publicidad

El Mundial también impulsa el consumo y las apuestas

El impacto del Mundial 2026 también se deja sentir fuera de las canchas. El interés de los aficionados ha impulsado la venta de televisores y equipos tecnológicos en el mercado peruano, una tendencia habitual en la previa de las grandes competiciones.

Además, un sondeo de Netquest para Betsson reveló que el 46% de los peruanos considera muy probable realizar apuestas deportivas durante el Mundial, el porcentaje más alto de la región entre los países evaluados.

Publicidad

El estudio fue realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y confirma que la pasión de los aficionados peruanos por la Copa del Mundo sigue intacta, incluso sin la presencia de la selección nacional.

DATOS CLAVES

Un estudio de Netquest reveló que Perú lidera la intención de seguimiento del Mundial 2026.

El 61% de peruanos planea ver la mayor cantidad posible de partidos del torneo.

Publicidad