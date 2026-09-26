Dónde ver EN VIVO amistoso México vs. Colombia: hora, canales de TV y streaming online

México y Colombia se enfrentan en un amistoso en Baltimore, Maryland en Estados Unidos. Conoce los detalles del duelo como horarios y opciones de transmisión.

México y Colombia se ven las caras hoy sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Se trata de un partido amistoso de selecciones, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El horario de inicio del duelo es a las 21:00 horas local (19:00 horas de México y 20:00 horas de Colombia y Perú).

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La Selección Mexicana inicia un nuevo ciclo con Rafa Márquez al mando en la dirección técnica. Su última participación fue en la Copa del Mundo donde fue local. Cayó en octavos de final ante Inglaterra en un partidazo en el Estadio Azteca, que terminó 2-3. Anteriormente, había tenido un andar perfecto con cuatro victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador.

La Selección Colombia, por su parte, sostuvo a Néstor Lorenzo en la dirección técnica, aunque ya no cuenta con algunas figuras importantes como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, quienes anunciaron su retiro internacional. Los ‘Cafeteros’ también fueron eliminados en octavos de final, aunque fue por penales ante Suiza (4-3) tras el empate sin goles. Antes había derrotado a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, e igualó con Portugal.

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El historial reciente marca cuatro triunfos consecutivos para los colombianos, todos en partidos amistosos, siendo el último el 4-0 propinado en 2025 (goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero). La última vez que ‘El Tri’ logró un triunfo ante este rival fue en 2010 (1-0 con gol de Elías Hernández), también en un duelo amistoso.

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¿A qué hora se juega México vs. Colombia?

México vs. Colombia, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 26 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 3:00 | España (domingo 27)

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Colombia?

El partido amistoso entre México y Colombia, que se disputa en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

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