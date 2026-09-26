Perú vs. Estados Unidos: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online este amistoso

Perú y Estados Unidos se enfrentan este sábado 26 de septiembre en Orlando en un duelo amistoso. Conoce horarios, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Perú y Estados Unidos se enfrentan hoy, sábado 26 de septiembre, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El escenario de este duelo es el Inter&Co Stadium de Orlando y el horario de inicio es a las 16:30 horas local (15:30 horas de Perú). A continuación, conoce los detalles del encuentro.

Publicidad

Estados Unidos llega a este partido después de caer 1-4 ante Bélgica en los octavos de final del último Mundial 2026. En sus últimos cinco partidos, registra tres victorias y dos derrotas. Para este encuentro, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino cuenta con algunas caras nuevas con vistas al recambio generacional luego de la reciente etapa mundialista.

La Selección Peruana, por su parte, no jugó la última Copa del Mundo, por lo que su último partido fue el amistoso que perdió 3-1 ante España en Querétaro, México. En sus últimas cinco presentaciones, suma dos triunfos, un empate y dos caídas. Mano Menezes también prueba algunos nuevos futbolistas pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Publicidad

Para ‘La Bicolor’, este amistoso también marca el arranque de una gira que continuará con partidos ante México, Canadá y Colombia, en Norteamérica. Para el seleccionado de ‘Las Barras y las Estrellas’ también habrá mucha actividad, ya que deberá jugar otros tres amistosos: ante Chile, México y Canadá.

Fixture de Perú en esta fecha FIFA (FPF).

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Estados Unidos?

El partido amistoso entre Perú y Estados Unidos, que se disputa en el Inter&Co Stadium, de Orlando, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Perú: Disney+ Premium , Bicolor+ Premium (TV 360 Bitel) , América TV y América TV GO .

, , y . Resto de Sudamérica (excepto Brasil) y Centroamérica: Disney+ Premium .

. Brasil: ESPN Brasil y Disney+ Premium .

y . México: ESPN 2 México y Disney+ Premium .

y . Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TNT USA, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora se juega Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este sábado 26 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

Publicidad

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 16:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 17:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 22:30 | España

DATOS CLAVE