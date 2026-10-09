Dónde ver EN VIVO Instituto vs. Boca Juniors: hora, canales de TV y transmisión por streaming online

Instituto y Boca Juniors se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Argentina. El Estadio Mario Alberto Kempes ubicado en la ciudad de Córdoba es el escenario elegido para volver a ver en acción a dos equipos que prometen un trámite importante, así que en la siguiente nota conoce todos los detalles necesarios de la transmisión.

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En cuanto a los antecedentes más recientes de los equipos, es importante recordar que Instituto viene de derrotar 4-1 a Independiente en condición de visita, ganar 3-1 a Talleres jugando en casa e imponerse 2-1 contra Estudiantes de Río Cuarto. Es decir, los dirigidos por Diego Flores quieren mantener el ritmo de los triunfos ahora que volverán a jugar con el apoyo de sus aficionados.

Por otro lado, Boca Juniors no se queda atrás y necesita la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones. Los liderados técnicamente por Rodolfo Arruabarrena vienen de golear 3-0 a Unión en La Bombonera, vencer 2-0 a San Lorenzo en condición de visita y vencer 3-1 a Central Córdoba de locales, por ende es que el objetivo de conseguir los tres puntos es clave el día de hoy.

¿A qué hora juegan Instituto vs. Boca Juniors por la Liga Argentina?

15:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

16:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

17:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

18:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

19:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

00:30 | España (sábado 10/10)

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¿Dónde ver Instituto vs. Boca Juniors por la Liga Argentina?

Argentina | ESPN Premium, Disney+ Premium y TNT Sports

Resto de Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

México | Disney+ Premium

Estados Unidos | Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX

España | Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Posibles alineaciones de Instituto vs. Boca Juniors por la Liga Argentina

Instituto | Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Rubén Alarcón, Diego Sosa; Matias Gallardo, Gustavo Abregu, Giuliano Cerato; Alex Nahuel Luna, Matias Tissera y Jeremias Lazaro. DT: Diego Flores.

Boca Juniors | Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Ángel Romero, Williams Alarcón; Sebastián Villa, Carlos Palacios y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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