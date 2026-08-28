Boca vs Lanús: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online por el Torneo Clausura 2026

Boca y Lanús se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 en La Bombonera. Ambos equipos necesitan sumar para meterse en zona de clasificación a Playoffs. Mira los detalles.

Boca Juniors y Lanús se ven las caras este viernes 28 de agosto por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 9:30 P.M hora local (7:30 P.M en Perú) en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera del barrio de La Boca.

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Boca y Lanús necesitan ganar para meterse en zona de clasificación a Playoffs en el Grupo A. El ‘Xeneize’ está en el undécimo lugar con 7 puntos. En este torneo Clausura, acumula tres empates 1-1 de manera consecutiva, siendo el último ante Racing Club en Avellaneda (anteriormente, igualó ante Vélez y Platense).

El ‘Granate’, por su parte, también llega a este encuentro con 7 unidades y en el noveno puesto. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Cienciano, solo ganó un partido de los últimos cinco disputados (ante Talleres por 3-0). Viene de igualar 1-1 ante Argentinos Juniors como local.

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¿Dónde ver EN VIVO Boca vs Lanús?

El partido entre Boca y Lanús, que se juega en La Bombonera, tiene transmisión en vivo para TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú y toda Sudamérica (excepto Argentina): ESPN y Disney+ Premium

y Argentina: TNT Sports Argentina y Max Argentina

y México: Disney+ Premium

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Fanatiz y fuboTV

¿A qué hora se juega Boca vs Lanús?

Boca vs. Lanús, partido de la Liga argentina, que se disputa este viernes 28 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.

Estados Unidos: 5:30 P.M. (PT) y 8:30 P.M. (ET)

y España: 2:30 A.M. (sábado 29)

DATOS CLAVE