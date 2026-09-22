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Erick Noriega bendice los partidos de Perú en la altura: “Si le va a hacer bien a la Selección hay que acostumbrarnos”

Erick Noriega habló desde Orlando, donde Perú hace concentración con vistas a los próximos amistosos. Al 'Samurái' no le disgustan los partidos en la altura como planea la FPF.

Erick Noriega, defensor de la Selección Peruana.
© Selección PeruanaErick Noriega, defensor de la Selección Peruana.

Erick Noriega, una de las figuras que tiene la Selección Peruana, habló en conferencia de prensa desde la concentración en Orlando con vistas a los amistosos para la fecha FIFA de septiembre-octubre. Entre los puntos más sobresalientes de sus declaraciones destacan su posición en el campo y lo que quiere el entrenador Mano Menezes, pero sobre todo su opinión sobre los partidos que ‘La Bicolor’ tiene planeado jugar en la altura.

Erick Noriega, actual defensor de Gremio, conoce a Mano Menezes de su paso por dicho club. Por este motivo, el entrenador sabe en qué posiciones puede contar con el ‘Samurái’, algo que ha sido tema de debate en los últimos días debido a la posición en que lo ubicó en la convocatoria.

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El profesor me conoce de central, también sé lo que él pide, porque lo pidió en Gremio. En esta parte no tengo problemas, porque lo que quiero es jugar y ayudar a la selección“, sentenció Noriega sin ningún tipo de duda. Precisamente, la idea con estos partidos es seguir sumando minutos y entendiendo la idea que pretende Menezes.

“Ya tenemos algunos microciclos con Mano. La idea que está intentando con nosotros la tiene clara. Lo que nosotros queremos es ayudar mucho a la selección y la idea que él nos está dando en cada entrenamiento nos va a ayudar mucho para lograr los objetivos“, consideró.

Al margen de lo que pasará con los partidos amistosos de esta fecha FIFA de septiembre-octubre, donde la Selección Peruana enfrentará a Estados Unidos (26/9), México (29/9), Canadá (3/10) y Colombia (6/10), uno de los temas que más debate genera son los encuentros que planea disputar en la altura.

La intención de la Federación Peruana de Fútbol, con el Director General de Fútbol, Jean Ferrari, y en acuerdo con Mano Menezes, quieren empezar a hacer locales en la altura. Por eso, ya se ha elegido algunas sedes como Puno y Cusco para los partidos en las próximas Eliminatorias Sudamericanas. A su vez, el propio Ferrari confirmó que están en charlas para que haya partidos allí en próximos amistosos.

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En este sentido, Noriega piensa que es necesario acostumbrarse a este tipo de partidos en donde el factor altura puede ser clave. “Como siempre lo he pensado, los equipos de altura sacan una cierta ventaja por lo mismo que es complicado a jugar ahí. Tenemos que acostumbrarnos, si le va a hacer bien a la selección hay que acostumbrarnos“, opinó.

Y añadió: “Lo veo como una buena idea. Voy a poner un ejemplo: Bolivia sacó un montón de puntos en las Eliminatorias por jugar en la altura. Los países que vienen a jugar contra nosotros van a saber que es complicado, seguramente van a cambiar su forma de jugar”.

Los amistosos que disputará Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre

FechaRivalSede / Ciudad
Sábado 26 de SeptiembreEstados UnidosOrlando, Estados Unidos
Martes 29 de SeptiembreMéxicoNew Jersey, Estados Unidos
Sábado 3 de OctubreCanadáMontreal, Canadá
Martes 6 de OctubreColombiaMiami, Estados Unidos

DATOS CLAVE

  • Erick Noriega respaldó que Perú juegue partidos de local en ciudades de altura.
  • Perú jugará cuatro amistosos FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.
  • La FPF eligió a Puno y Cusco como sedes para las Eliminatorias Sudamericanas.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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