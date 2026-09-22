Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

Independiente Santa Fe recibe a Deportivo Cali este martes 22 de septiembre por la Primera A de Colombia. Revisa horarios, señales de transmisión y más detalles del partido.

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali se enfrentan hoy, martes 22 de septiembre de 2026, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por el Torneo Finalización de la Categoría Primera A. El encuentro inicia a las 8:00 p. m. (hora local y peruana) y tiene a Alejandro Moncada como árbitro principal, con Nicolás Gallo a cargo del VAR.

Publicidad

Santa Fe llega a este cruce después de golear 4-1 a Alianza FC en su presentación más reciente. En sus últimos cinco partidos, el cuadro local ha tenido resultados irregulares, ya que registra 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Deportivo Cali, por su parte, viene de vencer 3-0 a Cúcuta Deportivo y también suma 2 triunfos, 2 empates y 1 derrota en sus cinco encuentros más recientes. Además, la visita no cuenta con Nicolás Benedetti, por una lesión de ligamentos en el tobillo, ni con Avilés Hurtado, ausente por un desgarro muscular.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue el 1-1 del 18 de marzo de 2026, también por la Categoría Primera A. Como dato a tener en cuenta para quienes asistan al estadio, no habrá ingreso de hinchada visitante y las tribunas lateral sur y norte no estarán habilitadas.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali?

El partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, que se juega en El Campín de Bogotá, tiene las siguientes opciones para verlo en TV y streaming online:

Colombia: Win+ Fútbol y Win Play

y Resto de Sudamérica (incluida Perú), México y Centroamérica: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, Fanatiz y fuboTV.

¿A qué hora se juega Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali?

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali se juega hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, por el Torneo Finalización de la Categoría Primera A. Los horarios del partido en distintos países son los siguientes:

Publicidad

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 03:00 | España (miércoles 23 de septiembre)

DATOS CLAVE