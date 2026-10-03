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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Greece vs. Germany, Liga de Naciones
Greece vs. Germany, Liga de Naciones

Grecia tiene en la cabeza el recuerdo de hace apenas unos días, cuando le ganó a Alemania en condición de visitante, y el domingo 4 de octubre se le mide de nuevo en esta Liga de Naciones. La chance de repetir el golpe ante su gente está ahí, aunque el rival llega con otra necesidad.

Son puntos que valen para la tabla general del torneo y Alemania necesita reaccionar después de un andar irregular en esta fecha FIFA. Para Grecia es la posibilidad de confirmar que aquel triunfo no fue casualidad.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia llega entonada: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes había encadenado dos victorias, incluida esa sorpresa 1-0 sobre Alemania de visitante. Son siete puntos en tres partidos y la sensación de que este grupo compite de igual a igual con cualquiera.

Alemania, en cambio, llega con la espina de esa derrota. Se repuso rápido con un 2-0 sobre Serbia como local, aunque antes también había empatado con Países Bajos. El equipo suma apenas cuatro unidades en tres presentaciones y necesita ganar para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores del certamen.

El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos es amplio, con once antecedentes, y la ventaja es claramente alemana: siete victorias contra una sola de Grecia y tres empates. En las diferencias de gol también manda Alemania, con 23 tantos convertidos frente a los 11 griegos. Pero el dato más fresco cambia el ánimo: el último cruce, apenas días atrás, terminó 1-0 para Grecia como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Alemania vs. Grecia0-1UEFA Nations League
07/06/2024Alemania vs. Grecia2-1Friendlies
22/06/2012Alemania vs. Grecia4-2UEFA European Championship
28/03/2001Grecia vs. Alemania2-4UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Alemania vs. Grecia2-0UEFA World Cup Qualifiers
17/06/1980Grecia vs. Alemania0-0UEFA European Championship
11/10/1975Alemania vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
20/11/1974Grecia vs. Alemania2-2UEFA European Championship Qualifiers
22/11/1970Grecia vs. Alemania1-3Friendlies
22/10/1961Alemania vs. Grecia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Grecia suma 7 puntos en el torneo.
  • Alemania suma 4 puntos en el torneo.
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