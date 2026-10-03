Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Grecia tiene en la cabeza el recuerdo de hace apenas unos días, cuando le ganó a Alemania en condición de visitante, y el domingo 4 de octubre se le mide de nuevo en esta Liga de Naciones. La chance de repetir el golpe ante su gente está ahí, aunque el rival llega con otra necesidad.

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Son puntos que valen para la tabla general del torneo y Alemania necesita reaccionar después de un andar irregular en esta fecha FIFA. Para Grecia es la posibilidad de confirmar que aquel triunfo no fue casualidad.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Grecia llega entonada: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes había encadenado dos victorias, incluida esa sorpresa 1-0 sobre Alemania de visitante. Son siete puntos en tres partidos y la sensación de que este grupo compite de igual a igual con cualquiera.

Alemania, en cambio, llega con la espina de esa derrota. Se repuso rápido con un 2-0 sobre Serbia como local, aunque antes también había empatado con Países Bajos. El equipo suma apenas cuatro unidades en tres presentaciones y necesita ganar para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores del certamen.

El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos es amplio, con once antecedentes, y la ventaja es claramente alemana: siete victorias contra una sola de Grecia y tres empates. En las diferencias de gol también manda Alemania, con 23 tantos convertidos frente a los 11 griegos. Pero el dato más fresco cambia el ánimo: el último cruce, apenas días atrás, terminó 1-0 para Grecia como visitante.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Alemania vs. Grecia 0-1 UEFA Nations League 07/06/2024 Alemania vs. Grecia 2-1 Friendlies 22/06/2012 Alemania vs. Grecia 4-2 UEFA European Championship 28/03/2001 Grecia vs. Alemania 2-4 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Alemania vs. Grecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 17/06/1980 Grecia vs. Alemania 0-0 UEFA European Championship 11/10/1975 Alemania vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 20/11/1974 Grecia vs. Alemania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 22/11/1970 Grecia vs. Alemania 1-3 Friendlies 22/10/1961 Alemania vs. Grecia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis