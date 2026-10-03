Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia tiene en la cabeza el recuerdo de hace apenas unos días, cuando le ganó a Alemania en condición de visitante, y el domingo 4 de octubre se le mide de nuevo en esta Liga de Naciones. La chance de repetir el golpe ante su gente está ahí, aunque el rival llega con otra necesidad.
Son puntos que valen para la tabla general del torneo y Alemania necesita reaccionar después de un andar irregular en esta fecha FIFA. Para Grecia es la posibilidad de confirmar que aquel triunfo no fue casualidad.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Grecia llega entonada: viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes había encadenado dos victorias, incluida esa sorpresa 1-0 sobre Alemania de visitante. Son siete puntos en tres partidos y la sensación de que este grupo compite de igual a igual con cualquiera.
Alemania, en cambio, llega con la espina de esa derrota. Se repuso rápido con un 2-0 sobre Serbia como local, aunque antes también había empatado con Países Bajos. El equipo suma apenas cuatro unidades en tres presentaciones y necesita ganar para no quedar relegado en la pelea por meterse entre los mejores del certamen.
El historial entre Grecia y Alemania
El historial entre ambos es amplio, con once antecedentes, y la ventaja es claramente alemana: siete victorias contra una sola de Grecia y tres empates. En las diferencias de gol también manda Alemania, con 23 tantos convertidos frente a los 11 griegos. Pero el dato más fresco cambia el ánimo: el último cruce, apenas días atrás, terminó 1-0 para Grecia como visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Alemania vs. Grecia
|0-1
|UEFA Nations League
|07/06/2024
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|Friendlies
|22/06/2012
|Alemania vs. Grecia
|4-2
|UEFA European Championship
|28/03/2001
|Grecia vs. Alemania
|2-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Alemania vs. Grecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|17/06/1980
|Grecia vs. Alemania
|0-0
|UEFA European Championship
|11/10/1975
|Alemania vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|20/11/1974
|Grecia vs. Alemania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/11/1970
|Grecia vs. Alemania
|1-3
|Friendlies
|22/10/1961
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Grecia suma 7 puntos en el torneo.
- Alemania suma 4 puntos en el torneo.