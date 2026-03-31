¿Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos vs. Portugal por el amistoso de la Fecha FIFA de marzo 2026?

La selección de Estados Unidos recibe hoy a Portugal en uno de los duelos más atractivos de esta doble jornada de partidos internacionales. El encuentro representa un ensayo de alto nivel para ambos conjuntos antes de las competiciones oficiales de verano.

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¿Dónde se jugará el Estados Unidos vs. Portugal?

El escenario elegido para este choque de potencias es el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia. Este recinto es conocido por su moderna arquitectura y su techo retráctil, siendo una de las sedes principales del fútbol profesional en el país.

El pitazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del Este de EE. UU.), lo que equivale a las 18:00 horas en Perú y Colombia. En México, los aficionados podrán sintonizar la transmisión a partir de las 17:00 horas del centro.

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Canales para ver el Estados Unidos vs. Portugal

Para los seguidores en territorio estadounidense, el partido se podrá seguir a través de las señales de TNT y Telemundo en televisión. En plataformas digitales, las opciones confirmadas incluyen las aplicaciones de Max (HBO) y Peacock para el mercado anglosajón e hispano.

Estados Unidos cayó goleado contra Belgica. (Foto: X).

En el resto de Latinoamérica, la cobertura estará disponible principalmente mediante la plataforma de streaming Disney+. Diversas cadenas deportivas regionales también ofrecerán el minuto a minuto para no perder detalle de las incidencias en el campo de juego.

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Así llegan Estados Unidos y Portugal

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino busca consolidar un estilo de juego agresivo aprovechando su condición de local. Este partido es fundamental para evaluar el estado físico de sus figuras clave tras los viajes internacionales de la semana.

Portugal llega a este compromiso con una plantilla renovada que mezcla veteranía y juventud en todas sus líneas. A pesar de algunas ausencias notables por descanso, el cuadro luso mantiene su estatus de favorito gracias a su técnica individual y orden táctico.

Se espera una asistencia masiva en las gradas del estadio de Atlanta, dado el creciente interés por el fútbol en la región. Las autoridades locales han recomendado a los asistentes llegar con antelación debido a los protocolos de seguridad previstos para este evento masivo.

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Portugal viene de empatar sin goles contra México. (Foto: X).

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