Paraguay vs. Marruecos: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la fecha FIFA?

Las selecciones de Paraguay y Marruecos disputan un partido amistoso este martes 31 de marzo, correspondiente a la fecha FIFA del mes. El Stade Bollaert-Delelis de Lens, Francia es el escenario para este duelo internacional entre dos selecciones clasificadas al Mundial 2026, que continúan con sus respectivas preparaciones.

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La ‘Albirroja’ y los ‘Leones del Atlas’ ya han tenido actividad durante esta fecha FIFA, pero ahora se ven las caras en Francia para uno de los duelos amistosos más interesantes de este martes. Ambos combinados han clasificado de forma directa al Mundial 2026 evitando el Repechaje.

Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, viene de una sólida victoria 1-0 ante Grecia en el partido amistoso disputado el pasado viernes 27 de marzo. La única anotación del duelo fue de Diego Gómez, actual futbolista del Brighton de la Premier League. Ahora, tiene una dura prueba ante los marroquíes.

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Marruecos tuvo el debut de su entrenador definitivo para el Mundial 2026 en su último partido. Mohamed Ouahbi se estrenó con un empate 1-1 ante Ecuador en el Estadio Metropolitano de Madrid con el gol agónico de Neil El Aynaoui, futbolista de la Roma de la Serie A de Italia.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Marruecos?

Paraguay y Marruecos se enfrentan este martes 31 de marzo en un partido amistoso en el Stade Bollaert-Delelis de Lens, Francia. El horario del duelo está estipulado para las 20:00 horas local (15:00 horas de Asunción, Paraguay y 13:00 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Paraguay vs. Marruecos?

Paraguay vs. Marruecos cuenta con transmisión en vivo de Claro Sports para Sudamérica, Centroamérica y México. En Paraguay también se puede ver por GEN.

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