Las 3 ausencias de peso que tendrá Deportivo Garcilaso para visitar a Alianza Lima en Matute

Deportivo Garcilaso llega al partido ante Alianza Lima como líder del Torneo Clausura 2026 y el objetivo es el triunfo. No la tendrán fácil ya que contarán con varias bajas sensibles que comprometen el objetivo.

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso disputarán uno de los partidos más resonantes del fin de semana en el Estadio Alejandro Villanueva. Por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, en estos momentos es el equipo imperial quien recibió la mala noticia de que no podrá contar con hasta tres jugadores importantes de la plantilla. Es así que en la previa parecería que llegan diezmados a Lima.

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Fuente: Deportivo Garcilaso.

Teniendo en cuenta que Alianza Lima tiene 12 puntos y que Deportivo Garcilaso lleva 13 puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, el encuentro a jugarse en Matute será realmente clave para las aspiraciones de ambos. Ahora, hablamos de que los liderados por Lisandro Greppo no contarán con los siguientes protagonistas: Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón.

Fernando Pacheco fue anunciado hace unos días como nuevo refuerzo de Deportivo Garcilaso y por ende todavía no está apto ya que requiere de un tiempo de adaptación. Por otro lado, Lucas Ríos y Claudio Torrejón aún no están recuperados de sus lesiones y no han sido convocados para el duelo ante Alianza Lima. Es así que los cusqueños deberán reponerse a estas sensibles ausencias.

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Deportivo Garcilaso no contará con Fernando Pacheco, Lucas Rios y Claudio Torrejón ante Alianza Lima.@apresion1 @L1MAX_ pic.twitter.com/J9AkZL7yw1 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) August 28, 2026

¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Garcilaso al duelo por el Torneo Clausura 2026?

En la previa de este prometedor partido a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, es importante resaltar que Alianza Lima llega en óptimas condiciones. Pese a algunas críticas de por medio, los blanquiazules vienen de empatar 1-1 ante FBC Melgar en Arequipa, derrotar 1-0 a UTC de Cajamarca e igualar 1-1 frente a Sport Boys en el Estadio Nacional. Además, son candidatos al título.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso es el puntero del Torneo Clausura 2026 y al margen de las lesionados anteriormente expuestos, el objetivo es conseguir el triunfo en Lima. Los imperiales vienen de golear 4-1 a Cusco FC, empatar 0-0 frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y derrotar 2-0 a CD Moquegua. Es así que están más que entonados en esta etapa del campeonato.

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Día, hora y canal de Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán el sábado 29 de agosto a las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute. La transmisión oficial de este gran encuentro será a través de las señales de L1 MAX y L1 Play, además de que gracias a Bolavip Perú podrás seguir las incidencias más relevantes.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Deportivo Garcilaso tendrá las bajas de Fernando Pacheco, Lucas Ríos y Claudio Torrejón .

tendrá las bajas de y . Alianza Lima enfrentará a Deportivo Garcilaso en Matute por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 .

enfrentará a en Matute por la fecha 7 del . Deportivo Garcilaso lidera el Torneo Clausura 2026 con 13 puntos en la tabla.