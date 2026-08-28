Héctor Cúper recupera a Anderson Santamaría, pero borró a un referente para el partido ante UTC

Universitario enfrenta este sábado a UTC en Cajamarca. Para el viaje, se han confirmado todas las bajas y sorprende un nombre. Vuelve Anderson Santamaría.

Universitario de Deportes ya tiene todo listo y viaja a Cajamarca para el partido ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Se confirmó la lista de convocados para este partido y hay novedades entre los jugadores que no forman parte del viaje. Uno de los referentes del plantel, Aldo Corzo, quedó afuera del duelo para el regreso de Anderson Santamaría.

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Héctor Cúper definió una lista de 20 jugadores para el viaje a Cajamarca para enfrentar a la Universidad Técnica de Cajamarca este sábado en el Héroes de San Ramón. Dentro de los convocados, se mantienen algunas bajas, pero la salida de Corzo de la consideración es una gran novedad.

Corzo venía acumulando tres convocatorias de manera seguida, luego de que no había estado en los primeros tres partidos del Torneo Clausura. Sin embargo, Cúper decidió dejarlo afuera al contar con todos sus defensores centrales en buen estado.

Aldo Corzo no viajó a Cajamarca (Instagram @aldocorzo).

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Anderson Santamaría retorna a la convocatoria de ‘La U’ luego de cumplir su fecha de suspensión por la expulsión en el partido ante FC Cajamarca por la fecha 5 de este Torneo Clausura. Tras no jugar ante Chankas CYC, retorna para jugar ante UTC en el mismo estadio donde había visto la tarjeta roja.

Los borrados de Héctor Cúper

Además de Aldo Corzo, Héctor Cúper borró a otros tres jugadores para el viaje a Cajamarca. Jordan Guivin, Bryan Reyna y José ‘Tunche’ Rivera tampoco formaron parte del viaje para el partido ante UTC, según adelantó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (@Gustavo_p4). Los tres futbolistas ya habían sido borrados en el duelo ante Chankas CYC de la anterior jornada.

Los cuatro jugadores están en buenas condiciones físicas, pero Cúper decidió prescindir de ellos por cuestiones técnicas y tácticas. El entrenador ve en mejor forma a otros nombres y terminó por descartarlos.

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✈️🟡 Universitario de Deportes parte rumbo a Cajamarca. Bryan Reyna, Jordan Guivin, José Rivera y Aldo Corzo quedaron fuera de la lista y no viajan con la delegación crema por decisión técnica. La ‘U’ concentrará en el Hotel La Ensenada. pic.twitter.com/dF9tkcFaX4 — Enrique Vega (@enriquevega__) August 28, 2026

Los convocados de Universitario para visitar a UTC en Cajamarca

ARQUEROS: Diego Romero y Miguel Vargas.

Diego Romero y Miguel Vargas. DEFENSORES: Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo.

Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, César Inga, Jorge Gutiérrez y Andy Polo. VOLANTES: Juan Manuel Requena, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli.

Juan Manuel Requena, Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Piero Quispe y Héctor Fértoli. DELANTEROS: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

DATOS CLAVE

Aldo Corzo quedó fuera de los 20 convocados por el entrenador Héctor Cúper.

quedó fuera de los 20 convocados por el entrenador Héctor Cúper. Anderson Santamaría retorna a la convocatoria tras cumplir una fecha de suspensión por expulsión.

retorna a la convocatoria tras cumplir una fecha de suspensión por expulsión. Universitario de Deportes enfrentará a UTC sin Guivin, Reyna ni Rivera por decisión técnica.