La terrible racha que Sport Boys buscará romper ante Sporting Cristal en el Callao

Sport Boys se alista para un duelo trascendental ante Sporting Cristal, aunque primero deberán superar una nefasta estadística que viene desde hace casi 20 años. A continuación, conoce los detalles de la situación.

Sport Boys sabe que el partido frente a Sporting Cristal será determinante para las aspiraciones del equipo en este Torneo Clausura 2026. El Estadio Miguel Grau del Callao albergará uno de los duelos más esperados del fin de semana y en donde el equipo chalaco deberá enfocarse en romper una terrible racha muy negativa ante los celestes si es que quieren sumar los tres puntos.

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Fuente: Agencia Andina.

El domingo 30 de agosto es el día pactado para este prometedor encuentro y que en la previa genera tendencia por una muy mala estadística por parte de Sport Boys. Resulta que los rosados no derrotan a Sporting Cristal desde hace 19 años, es decir que tenemos que remontarnos hacia el 27 de septiembre del 2007 cuando se dio una victoria contundente por 3-0 que hasta hoy se recuerda.

Los goles de Sport Boysfueron anotados por Johnnier Montaño, Ángelo Cruzado y Jair Céspedes en un partido que tuvo diversas emociones en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ahora, el presente de Sporting Cristal no es el mejor de todos ni tampoco genera ilusión en sus hinchas, así que cualquiera podría decir que es una oportunidad de oro para que los chalacos rompan con esta racha.

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Así llega Sport Boys al partido ante Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau

En la previa del partido frente a Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, no hay duda alguna que Sport Boys viene mejor que el rival de turno y prueba de ello es que están peleando en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Con 11 puntos de 18 posibles, los rosados están a tan solo 2 unidades de la cima y por ello es que requieren del triunfo ante los cerveceros.

Sport Boys viene de perder 1-0 ante Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas, vencieron 2-0 a ADT de Tarma, derrotaron 1-0 a Atlético Grau en el calor de Sullana, empataron 1-1 contra Alianza Lima en el Estacio Nacional, igualaron 1-1 ante CD Moquegua en condición de visita, goleó 5-1 a Cienciano en el Callao y ahora se alistan para recibir a Sporting Cristal junto a sus aficionados.

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Fuente: Sport Boys.

¿Cómo va la venta de entradas al partido Sport Boys vs. Sporting Cristal?

Hace algunas horas desde los canales digitales de Sport Boys se publicó cómo está yendo la venta de entradas para el partido ante Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao. El termómetro indica que la tribuna sur está totalmente agotada, la tribuna norte está al 50%, la tribuna oriente está al 55% , la tribuna occidente está al 66% y el palco se encuentra sin capacidad.

Así va el termómetro 🔥💗



Cada tribuna empieza a rugir.

Y nosotros te necesitamos en casa, rosado. 🩷



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