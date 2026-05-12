Mientras Messi cobra 28,3 millones en Inter Miami, este es el salario de Kylian Mbappé en Real Madrid

Las estrellas más grande del mundo del fútbol tienen sueldos fuera de lo normal y Lionel Messi junto a Kylian Mbappé son de los que más ganan.

El mundo del fútbol si algo tiene es sueldos bastante altos, pero esto no es para cualquiera, ya que solo las mega estrellas son las que pueden llegar a estos grandes salarios. Uno de ellos es Lionel Messi, quien en Estados Unidos está disfrutando de lo bien. No obstante, Kylian Mbappé en España no se queda nada atrás.

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El astro argentino hoy en día está ganando 28,3 millones de dólares al año según la página mlsplayers. Siendo el jugador más importante de toda la MLS, pues el segundo está bastante lejos. Heung-Min Son de Los Ángeles FC está cobrando 11,1 millones al año, mientras que Rodrigo De Paul es el que completa el podio con 9,6 millones.

Lionel Messi en el Inter Miami (Foto: Getty).

Mientras tanto, el capitán de la Selección de Francia está ganando la cifra de 31,2 millones de euros al año con la camiseta del Real Madrid. Siendo por muy poco por encima de lo que gana el argentino. No obstante, a esto tiene que agregarle 40,4 millones de euros más por los bonus que puede llegar dependiendo a los logros conseguidos. Pudiendo ganar hasta 71,6 millones de euros según la web especializada de Capology.

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Kylian Mbappé en la Champions League con el Real Madrid (Foto: Getty).

Mbappé y Messi presente en el Mundial 2026

Dos de las grandes figuras que se espera ver en el Mundial 2026 son Kylian Mbappé y Lionel Messi. Son de los jugadores más importantes de cada una de sus selecciones, por lo que se espera que puedan comandar a cada uno de sus equipos con la intensión de llegar a una nueva final.

Recordemos que por parte de Argentina es la actual campeona del mundo, pero también tendrán el último Mundial de Messi, lo que hace que sea una de las grandes candidatas. Se espera que puedan mantener el nivel y que consigan ser un cuadro fuerte, muchos lo dan por hecho que volverán a traer la copa a Sudamérica.

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Por el lado de Francia, también tienen un equipo plagado de estrellas y cada vez van saliendo nuevos jugadores. En este caso el conjunto ‘galo’ podría llegar a su tercera final de forma consecutiva si es que demuestran su nivel en esta nueva Copa. En Rusia 2018 consiguieron ser los número uno, mientras que en Qatar 2022 quedaron en segundo puesto.

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