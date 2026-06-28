Robert Lewandowski llegó a un acuerdo con este conjunto de la MLS. Será un rival directo de Lionel Messi, en el fútbol de los Estados Unidos.

El mercado de fichajes de la Major League Soccer vuelve a sacudir el fútbol mundial de forma imprevista. Robert Lewandowski alcanzó un acuerdo verbal completo para convertirse en nuevo jugador franquicia del Chicago Fire, según confirmó el periodista especializado Fabrizio Romano.

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El delantero polaco de 37 años llega a Estados Unidos como agente libre tras culminar una exitosa etapa con el FC Barcelona. En el cuadro catalán dejó una huella imborrable al registrar 120 goles oficiales antes de decidir no renovar su vínculo para emprender este nuevo reto profesional.

El nuevo equipo de Robert Lewandowski. (Foto: X).

El inesperado destino de Lewandowski tras dejar Barcelona

El histórico goleador viajará en los próximos días para someterse al correspondiente reconocimiento médico y firmar un contrato que lo vinculará a la institución por las próximas dos temporadas. De esta forma, la liga norteamericana asegura a otra leyenda viviente del balompié europeo para elevar la competitividad del torneo.

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Con este movimiento estratégico, el atacante busca escribir páginas doradas en el cierre de su trayectoria. Su principal misión será liderar el proyecto deportivo del Chicago Fire y competir directamente con las grandes potencias de la Conferencia Este.

¿Cuándo se enfrentan Robert Lewandowski y Lionel Messi en la MLS?

La planificación del conjunto de Illinois contempla una rápida integración del atacante de cara a la segunda mitad del campeonato. El estreno oficial de la estrella polaca está programado para el próximo 16 de julio, cuando el Chicago Fire se mida ante Vancouver, equipo que cuenta en sus filas con su excompañero Thomas Müller.

Sin duda, el compromiso que acapara todas las miradas de los aficionados está fijado para el 22 de julio. En esa fecha, el Soldier Field o el Chase Stadium albergarán un vibrante choque frente al Inter Miami de Lionel Messi, reeditando una de las rivalidades más atractivas de la última década en el viejo continente.

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