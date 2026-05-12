Mientras Messi cobra 28,3 millones en Inter Miami, este es el salario de Kenji Cabrera en Vancouver Whitecaps

Se conocieron los salarios de los jugadores de la MLS, Lionel Messi está en lo más alto, mientras Kenji Cabrera está escalones abajo.

La MLS fue una de las ligas que más peruanos tuvo en su momento, pero hoy ya no hay muchos. Entre ellos está Kenji Cabrera, uno de los mejores jugadores que está buscando pelear en este torneo internacional. Ahora, si lo comparamos económicamente con Lionel Messi la diferencia es realmente asombrosa.

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En este caso el astro argentino es el número uno en cuanto a salarios en Estados Unidos con nada más que 28,3 millones de dólares. Siendo el jugador que está por encima de todos por lejos. Estamos hablando que el segundo que es el coreano Heung-Min Son gana 11,1 millones.

Lionel Messi calentando (Foto: Getty).

Mientras tanto, a Kenji Cabrera le falta mucho para poder igualar o al menos acercarse a esos salarios estratosféricos. Él tan solo llega a los 440 mil dólares al año, lo que es una suma bastante baja. El que gana más en el cuadro de Vancouver Whitecaps es Thomas Muller con 5,1 millones de dólares.

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Kenji Cabrera en el Vancouver Whitecaps (Foto: Getty).

Lionel Messi le arrebató el título a Kenji Cabrera

Si algo es importante menciona es que Lionel Messi le supo arrebatar un título al peruano Kenji Cabrera. Esto fue el año pasado, pues terminó ganando la MLS en la gran final. Ambos elencos terminaron como ganadores se sus Conferencias, pero el que terminó celebrando fue el argentino.

El 6 de diciembre se jugó la gran final, Inter Miami ganó el partido con un marcador de 3-1 ante el Vancouver Whitecaps. El juego tuvo los goles de Ocampo, De Paul y Allende para los rosados, mientras que el descuento fue de Ahmed.

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