Real Madrid deberá pagar con Florentino Pérez, como presidente una fortuna. Mucho dinero para sacar a José Mourinho, del Benfica de Portugal.

El S.L. Benfica ha sacudido el mercado de fichajes con un anuncio de última hora que impacta directamente en el Santiago Bernabéu. El club portugués ha confirmado de manera oficial el precio millonario que costará la salida de su actual director técnico, José Mourinho.

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Los millones que separan a Mourinho del Real Madrid

A través de un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal, el club luso desveló los términos económicos de la operación. La entidad madridista deberá desembolsar una cifra de 15 millones de euros para liberar al estratega de Setúbal.

Este monto millonario corresponde exactamente al valor de la cláusula de rescisión del contrato laboral deportivo vigente del entrenador. La directiva del Benfica se vio obligada a transparentar la negociación ante las autoridades bursátiles debido a su condición de empresa cotizada.

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La cláusula que Florentino Pérez debe pagar al Benfica

El informe emitido desde Lisboa confirma el interés formal de la candidatura blanca para hacerse con los servicios del técnico portugués. Sin embargo, el traspaso definitivo está sujeto a un condicionante político clave dentro de la institución española.

“El Benfica informa que la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mourinho si gana las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026”.

El negocio que amarra el fichaje de Mourinho

La multimillonaria inversión económica únicamente se ejecutará si Florentino Pérez logra imponerse en los comicios presidenciales de este fin de semana. De confirmarse la victoria en las urnas, el Real Madrid asumirá el pago inmediato para iniciar la segunda etapa de “The Special One” en España.

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Benfica notifica el posible fichaje de José Mourinho al Real Madrid. (Foto: X).

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