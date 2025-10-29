Mientras Thomas Müller cobra 1.4 millones de dólares, este es el sueldo de Kenji Cabrera en Vancouver Whitecaps

Uno de los peruanos que durante los últimos días fue noticia por su buen rendimiento es Kenji Cabrera. El atacante anotó un gol en la victoria de Vancouver Whitecaps por 3-0 frente a FC Dallas y hasta recibió los elogios del histórico Thomas Müller, con quien por cierto comparte vestuario y seguramente viene aprendiendo muchísimo. Dicho esto, ahora veremos qué diferencias existen hoy en día entre las remuneraciones económicas de ambos jugadores.

De acuerdo a una reciente información publicada por el reconocido portal internacional ‘MLS Players‘, podemos apreciar que Thomas Müller recibe un salario de 1.4 millones de dólares por temporada si tenemos en cuenta el monto base junto a la compensación garantizada por la obtención de distintos objetivos ahora que es uno de los máximos referentes de Vancouver Whitecaps.

Fuente: MLS Players

En cuanto a Kenji Cabrera, el delantero peruano de 22 años goza de un pago anual de 390 mil dólares por temporada, siendo el monto base un total de 350 mil dólares. Claramente, existe una diferencia abismal respecto a lo que en estos momentos cobra el campeón del mundo con Alemania en 2014 y no perdamos de vista que es la primera experiencia en el exterior de nuestro compatriota.

Fuente: Fuente: MLS Players

El respaldo de Thomas Müller hacia Kenji Cabrera y el plantel de Vancouver Whitecaps

Luego de la goleada de Vancouver Whitecaps frente a FC Dallas por 3-0 por la MLS de los Estados Unidos el pasado 26 de octubre, en donde por cierto Kenji Cabrera convirtió un buen gol a los 83 minutos de juego poniendo la cereza al pastel, fue Thomas Müller quien reconoció el buen momento por el que atraviesa el equipo y evidenció muchas de las cualidades futbolísticas del grupo desde que llegó a probar suerte al fútbol norteamericano.

“En general, si no fuera ahora jugador y vería este equipo con esta determinación, yo diría que tienen una fuerte conexión porque trabajan juntos. Para mí no hay secretos, si tú vuelves a ver el partido te darás cuenta que nos sentimos muy cómodos como grupo, el equipo entero de hecho, incluso la conexión con los hinchas también va creciendo. Estamos listos para más. Quiero divertirme con estos chicos, todos son muy buenos y me enseñan día a día”; confesó el exdelantero de Bayern Múnich en charla con los medios deportivos.

Fuente: Getty Images.

Lo que se le viene pronto a Kenji Cabrera en la Selección Peruana

Ahora que goza de más minutos en Vancouver Whitecaps y que empieza a destacar, se espera que Kenji Cabrera vuelva a tener la oportunidad de convocatoria en la Selección Peruana. De cara a la fecha FIFA del mes de noviembre, en donde se jugará frente a Rusia y Chile en territorio europeo, es muy probable que el atacante sea parte de los entrenamientos en Videna y por qué no pueda meterse al equipo titular que planifique Manuel Barreto en el tan ansiado recambio generacional que se vendría trabajando en la FPF.

