Se quiere ganar el puesto: Kenji Cabrera volvió a marcar en la MLS con Vancouver Whitecaps

Los peruanos en el extranjero están intentando ser los mejores para seguir ganando minutos, uno de ellos es Kenji Cabrera. El extremo nacional consiguió un nuevo gol en el fútbol de Los Estados Unidos y se va acentuando en su equipo. Todavía no es titular indiscutible, pero va ganando minutos y con goles, comienza a levantar la mano para estar como primera opción.

Por la MLS el Vancouver Whitecaps no tuvo ningún problema para vencer al Dallas FC. Hablamos que el marcador final terminó con un contundente 3-0 que les dio tres puntos para seguir entre los mejores al cuadro canadiense. Daniel Ríos, Thomas Müller y Kenji Cabrera fueron los autores de las respectivas conquistas en este juego.

El gol del peruano llegó exactamente a los 83 minutos del partido, hablamos de solo 7 minutos después de haber ingresado al terreno de juego. Por lo que terminó siendo una respuesta directa al cambio de Emmanuel Sabbi que dejó la cancha por el exMelgar. Quien dentro del área recibió un pase nada sencillo, pero demostró una gran tenacidad al seguir la jugada a pesar de las dificultades y marcó el 3-0 definitivo.

Esta gran respuesta del peruano es una oportunidad de oro para demostrar que puede ser un jugador importante. Ahora va a depender que pueda mantener el nivel y que siga haciendo los méritos hasta que consiga ganarse el puesto de titular en el cuadro del Vancouver Whitecaps.

Kenji Cabrera se afina para mejorar

Por ahora el extremo viene trabajando duro para mejorar su juego, pues sabe que todavía no está en el nivel que se requiere internacionalmente. Esto es muy importante, pues se sintió bastante en la Selección Peruana, en donde los partidos que le ha tocado jugar no ha podido destacar, más bien ha sido duramente criticado por su bajo impacto en el tiempo de juego que le dieron.

Se espera que este gol lo pueda llenar de confianza para el futuro. Pues se necesita jugadores con buen nivel en el extranjero para que el Perú pueda mejorar. En este caso, Kenji Cabrera ya suma un total de 9 partidos con el Vancouver Whitecaps, con el cual tiene 2 goles, una cifra nada despreciable para ser su debut en el fútbol de alto nivel.

