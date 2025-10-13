Es tendencia:
Japón vs. Brasil: a qué hora juegan y dónde ver por TV el amistoso por la fecha FIFA

Por un amistoso internacional, Brasil jugará frente a Japón.

Por Bruno Castro

Japón vs. Brasil.
Los equipos clasificados al próximo Mundial del 2026 están comenzando a prepararse para este certamen internacional. Es así como vemos en estas últimas fechas FIFA a varios países enfrentándose a rivales diferentes como preparación. Por eso tendremos un emocionante partido entre Brasil ante Japón el próximo martes 14 de octubre desde el Ajinomoto Stadium.

Japón llega a este encuentro después de hacer una tremenda clasificación en las Eliminatorias de Asia, en donde consiguió ser el número 1 de su grupo. Superando a países de gran nivel como puede ser Australia y Arabia Saudita que quedaron segundo y tercero de forma respectiva. En total fueron 23 puntos los que hizo el elenco ‘Samurai’ perdiendo solo 1 de los 10 encuentros que disputó.

Por otro lado, Brasil viene preparándose con un Carlo Ancelotti que quiere tener la sexta corona del ‘Scratch’. Pero para ello tendrá que mejorar muchos aspectos, así que estos duelos amistosos le servirán bastante al italiano. Hay que recordar que los brasileños no tuvieron una gran clasificatoria, colocándose en la casilla número 5 con 28 puntos. En otra oportunidad hubieran estado en un repechaje con el sistema antiguo.

¿A qué hora juegan Japón vs. Brasil?

Conoce los horarios del encuentro dependiendo al país en el que te encuentres y no te lo pierdas por nada.

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 5:30 a.m.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 6:30 a.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:30 a.m.
  • Estados Unidos (PT): 2:30 a.m.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 4:30 a.m.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 12:30 p.m.
  • Portugal y Reino Unido: 11:30 a.m.
  • Corea del Sur/Japón: 7:30 p.m.
  • China: 6:30 p.m.

¿Qué canal pasa en VIVO el Japón vs. Brasil?

Podrás disfrutar de este partidazo en los siguientes canales.

  • Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, Xsports, SportTV y Globo.
  • China: ZhiBo8
  • Japón: AbemaTV y TV Asahi.
  • Laos: BG Sports-
  • Tailandia: BG Sports.
  • Estados Unidos: ESPN.

Las posibles alineaciones para el Japón vs. Brasil

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Junya Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Takumi Minamino, Koki Ogawa.

Brasil: Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Estêvão.

