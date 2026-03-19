La Selección de Senegal sigue en plena protesta luego de la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de sacarle el título de campeona de la Copa Africana de Naciones y dárselo a Marruecos. Mientras tanto, en aquel país hacen todo tipo de acciones para evitar perder el trofeo, incluso con actuación del ejército y hasta del Estado.

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Según los argumentos del Comité de Apelaciones de la CAF, Senegal incurrió en una “incomparecencia” durante la final de la última Copa Africana de Naciones ante Marruecos. Fue cuando abandonaron el campo de juego y enfilaron al túnel de vestuarios tras el polémico penal que terminó fallando Brahim Díaz antes del final de los 90 minutos.

A su regreso al campo de juego por promoción del capitán Sadio Mané, finalmente, un gol de Pape Gueye en la prórroga le dio el título y permitió la consagración en Rabat, es decir, ante los ojos de los fanáticos de Marruecos. Sin embargo, en las últimas horas, la CAF terminó por quitarle el título y anunciar a los marroquíes como los vencedores del certamen.

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Senegal protege la Copa Africana de Naciones con militares

Senegal busca evitar que la Copa Africana de Naciones pase a manos de Marruecos. Como medida inmediata, la Federación Senegalesa de Fútbol apelará la decisión del Comité de Apelaciones de la CAF llevando el caso ante el Tribunal del Arbitraje Deportivo (TAS).

Pero, este reclamo ya ha tomado dimensión nacional. El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, publicó un comunicado en donde expresó su “indignación” por la decisión final del Comité de Apelaciones de la CAF. Además, instó a todos los organismos del deporte en ese país para que hagan todo lo posible para evitar la pérdida del título.

Mientras tanto, en Senegal y en todo el mundo, se ha vuelto viral un video en donde el entrenador de la Selección, Pape Thiaw, se encontraba con la Copa Africana de Naciones rodeado de militares en una base militar. La idea es proteger el trofeo a toda costa y no piensan en devolverlo a la CAF.

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🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳



It’s now positioned in the centre of their military camp.



Protecting what rightfully belongs to them…😅

pic.twitter.com/z2pbzxuGEw — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

El propio Pape Thiaw fue viralizado por la propia Federación Senegalesa de Fútbol durante las últimas horas levantando el trofeo de la Copa Africana de Naciones en la imagen de la lista de convocados de la Selección de Senegal para los amistosos ante Perú y Gambia de la fecha FIFA de marzo.

Lista de convocados de Senegal para enfrentar a Perú y Gambia

ARQUEROS : Edouard Mendy (Al Ahli/KSA), Mory Diaw (Le Havre/FRA) y Yehvann Diouf (Niza/FRA).

: Edouard Mendy (Al Ahli/KSA), Mory Diaw (Le Havre/FRA) y Yehvann Diouf (Niza/FRA). DEFENSORES : Kalidou Koulibaly (Al Hilal/KSA), Moussa Niakhaté (Lyon/FRA), El Hadji Malick Diouf (West Ham/ENG), Krépin Diatta (AS Mónaco), Mamadou Sarr (Chelsea/ENG), Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR), Antoine Mendy (Niza/FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR) y Nobel Mendy (Rayo Vallecano/ESP).

: Kalidou Koulibaly (Al Hilal/KSA), Moussa Niakhaté (Lyon/FRA), El Hadji Malick Diouf (West Ham/ENG), Krépin Diatta (AS Mónaco), Mamadou Sarr (Chelsea/ENG), Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR), Antoine Mendy (Niza/FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR) y Nobel Mendy (Rayo Vallecano/ESP). MEDIOCAMPISTAS : Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Lamine Camara (AS Mónaco/FRA), Habib Diarra (Sunderland/ENG), Pape Gueye (Villarreal/ESP), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG) y Pathè Ciss (Rayo Vallecano/ESP).

: Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Lamine Camara (AS Mónaco/FRA), Habib Diarra (Sunderland/ENG), Pape Gueye (Villarreal/ESP), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG) y Pathè Ciss (Rayo Vallecano/ESP). DELANTEROS: Nicolas Jackson (Bayern Múnich/GER), Ismaila Sarr (Crystal Palace/ENG), Boulaye Dia (Lazio/ITA), Cherif Ndiaye (Samsunspor/TUR), Bamba Dieng (Lorient/FRA), Iliman Ndiaye (Everton/ENG), Habib Diallo (Metz/FRA), Ibrahim Mbaye (PSG/FRA), Mamadou Diakhon (Brujas/BEL) y Assane Diao (Como 1907/ITA).

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