La jugada viral de Cristiano Ronaldo que preocupa a todos sus fanáticos: “El paso del tiempo es durísimo”

Cristiano Ronaldo está en una nueva final en Arabia Saudita. Fue titular en el triunfo de Al Nassr por 2-1 ante Al Ittihad en una de las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita. No hubo goles del ‘Bicho’, pero sí dio una asistencia para el gol de João Félix que le dio el triunfo a su equipo. Pero, pese al triunfo, el portugués no se salvó de ciertas burlas y hasta preocupación de sus fanáticos por una jugada viral.

Al Nassr ganó 2-1 a Al Ittihad, equipo que tiene, entre otras figuras, a Karim Benzema y N’Golo Kanté. Con este resultado, pasó a la final de la Supercopa de Arabia, que se juega en Hong Kong y espera por Al Ahli o Al Qadisiya, partido que se debe jugar este miércoles.

Los goles de Sadio Mané (se fue expulsado en el primer tiempo) y de João Félix le dieron la victoria a los dirigidos por Jorge Jesús. CR7, además de la asistencia, cumplió con un buen partido y fue reemplazado al minuto 91 de juego, para el ingreso de Ángelo Gabriel.

La asistencia y la preocupante jugada viral de Cristiano Ronaldo

La jugada más importante de Cristiano Ronaldo permitió el triunfo de Al Nassr, aunque con polémica. Un pase profundo de Mohamed Simakan desde la defensa encontró a CR7, quien se fue, prácticamente solo, mano a mano con el arquero Hamed Al-Shanqiti y se la pasó a João Félix para marcar de frente al arco el 2-1.

Una buena asistencia de CR7 permitió ese segundo tanto para el conjunto de Al Nassr cuando ya estaba con diez futbolistas por la expulsión de Sadio Mané. Por eso, gran mérito para el ‘Bicho’, más allá de que, al comienzo de la jugada, parece que pica en offside cuando soltó el balón Simakan.

Al margen de su influencia en el resultado, Cristiano Ronaldo también generó risas y hasta preocupación en gran parte de sus fanáticos por una jugada que se volvió viral. Es que, en el primer tiempo, el portugués estuvo en pleno ataque, pero por algo que todavía no se sabe, cayó al suelo de una manera inexplicable.

La caída de Cristiano en pleno ataque de Al Nassr en el primer tiempo se fue viral. Algunos se burlaron de esta acción por lo que le pasó al portugués. “Es el primer futbolista en ser derribado por un fantasma durante un partido“, tiró una cuenta de X (Twitter).

En tanto, los fanáticos mostraron su preocupación con diferentes comentarios, aunque hubo uno que lo resumió de una forma particular, pero sumamente contundente. “El paso del tiempo es durísimo“, escribieron citando el video de la jugada en X (Twitter).

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

Cristiano Ronaldo buscará el gol, pero lo más importante va por el título de la Supercopa de Arabia Saudita. Su rival será el ganador de la semifinal de este miércoles entre Al Ahli y Al Qadisiya en Hong Kong. La final se jugará el sábado 23 de agosto desde las 07:00 AM (hora Perú).