Cristiano Ronaldo volvió a la acción en Al Nassr con un golazo de chalaca. En el Al-Awwal Park de Riad, fue triunfo por 4-1 ante Al Khaleej. El ‘Bicho’ se sumó con un tanto sobre el final, luego de los anotados por Joao Félix, Wesley y Sadio Mané. Se trató del partido correspondiente a la fecha 9 de la Saudi Pro League 2025-26. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Jesús se consolidan como líderes con puntaje ideal: 9 triunfos en 9 partidos.
Al Nassr ha ganado sus nueve partidos en la Saudi Pro League (27 puntos) y se va al parón como líder absoluto. El certamen local para luego de esta fecha hasta poco antes de Navidad debido a la Copa Árabe de la FIFA, que comenzará en los próximos días y tendrá la participación de la Selección de Arabia Saudita.
Así, Cristiano Ronaldo tuvo su último partido de la Saudi Pro League hasta mediados de diciembre. Aunque, antes, podría jugar por la Liga de Campeones 2 de la AFC ante el FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán el próximo miércoles.
El rival de CR7 y Al Nassr este domingo fue Al Khaleej, un duro equipo de la ciudad de Saihat, que está ubicado en el sexto lugar de la Saudi Pro League con 14 unidades. Su entrenador es el griego Georgios Donis y sus máximas figuras son de dicha nacionalidad como Georgios Masouras y Konstantinos Fortounis. Sin embargo, su goleador, el noruego Joshua King, fue la gran baja para este encuentro por una lesión muscular.
¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Khaleej?
Al Nassr y Al Khaleej se enfrentan en Riad por la fecha 9 de la Saudi Pro League 2025-26. Para ver a Cristiano Ronaldo, el horario de inicio del encuentro fue a las 12:30 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 14:30 horas. En Venezuela y Bolivia inició a las 13:30 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 09:30 horas. Y en México, comenzó a las 11:30 horas.
¿Qué canal transmite en vivo Al Nassr vs. Al Khaleej con Cristiano Ronaldo?
Al Nassr vs. Al Khaleej, con Cristiano Ronaldo, no tuvo transmisión en vivo para Sudamérica, con excepción de Brasil que fue por Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports. En tanto, en México, se pudo ver por Caliente TV y FOX One. Mientras que en Estados Unidos fue por fuboTV y Fox Soccer Plus. Y, en España, lo pasó Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 y Vamos 2.
Así fue el minuto a minuto de Al Nassr 4-1 Al Khaleej
¡Final del partido!
Cristiano Ronaldo cerró la goleada de Al Nassr 4-1 con un golazo de chalaca ante Al Khaleej. Joao Félix, Wesley y Sadio Mané también se sumaron en el resultado.
Así fue el golazo de chalaca de Cristiano Ronaldo para el 4-1 de Al Nassr
Un centro perfecto de Nawaf Boushal encontró a Cristiano Ronaldo en gran posición para una chalaca impresionante.
51' ST: ¡Golazo de Cristiano Ronaldo!
Apareció el 'Bicho' con una chalaca impresionante y Al Nassr golea 4-1.
48' ST: Doble cambio en Al Khaleej
Se retiraron del campo Saleh Al Amri y Konstantinos Fortounis para que entren Majed Kanabah y Abdoulie Mboge.
45' ST: Tarjeta roja en Al Khaleej
Dimitris Kourbelis ve la tarjeta roja de forma directa y deja a Al Khaleej con diez futbolistas. Fue por un duro pisotón contra Ali Al Hassan.
43' ST: Doble cambio en Al Nassr
Últimos cambios de Al Nassr en el partido: se fueron Sultan Al Ghanam y Sadio Mané para que entren Salem Al Najdi y Abdulelah Al Amri.
39' ST: ¡Enorme atajada de Al Aqidi!
Nawaf Al Aqidi atajó un cabezazo a quemarropa de Giorgos Matsouras. Luego, debió ser atendido por el choque, pero se recuperó.
38' ST: Cambio en Al Khaleej
Hussain Al Sultan entra al campo de juego en lugar de Mansour Hamzi.
37' ST: Tarjeta amarilla en Al Nassr
Sadio Mané fue amonestado en Al Nassr por tirar la pelota lejos tras una falta. Es el tercero, pero el único que queda en campo. Además, por acumulación de tarjetas amarillas, se pierde el próximo partido del equipo.
Así fue el golazo de Sadio Mané para el 3-1 de Al Nassr
Lo tuvo Abdullah Al Khaibari primero y tapó bien Anthony Moris. El despeje no fue bueno y Nawaf Boushal lo encontró rápido a Sadio Mané, quien se inventó un remate por arriba de Anthony Moris para el 3-1. Golazo.
34' ST: Gol anulado a Al Khaleej
Nawaf Al Aqidi tenía el balón en el aire, pero Mansour Hamzi lo chocó y así provocó el gol. El árbitro cobró falta y anuló el tanto.
32' ST: ¡Gol de Al Nassr!
Sadio Mané marca el 3-1 para que Jorge Jesús se tranquilice y Al Nassr empiece a liquidar el pleito.
29' ST: Cambio en Al Khaleej
Se retiró del campo el neerlandés Bart Schenkeveld. Entró al partido Abdullah Al Hafith. Cambio de defensor por defensor en Al Khaleej.
27' ST: Cambio en Al Nassr
Se retiró del campo Wesley, autor del segundo gol de Al Nassr, para el ingreso de Ali Al Hassan. Jorge Jesús refuerza el mediocampo.
22' ST: Fuerte enojo de Jorge Jesús
Jorge Jesús no está para nada conforme con el segundo tiempo de Al Nassr.
18' ST: Remate de Joao Félix
Buena jugada de Cristiano Ronaldo, que terminó en el remate de Joao Félix. Controló bien el arquero Anthony Moris.
16' ST: Cambios en Al Nassr
Jorge Jesús mete doble cambio para despertar al equipo: se fueron Ayman Yahya y Marcelo Brozovic, los dos amonestados de Al Nassr. Ingresaron Nawaf Boushal y Abdullah Al Khaibari.
15' ST: ¡Lo tuvo CR7!
Cristiano Ronaldo tuvo su chance, pero la salvó otra vez el arquero Anthony Moris.
12' ST: ¡Se lo perdió Al Khaleej para empatar!
No se puede creer el gol que erró Dimitris Kourbelis de frente al arco. Al Nassr no despierta en el segundo tiempo.
11' ST: Tarjeta amarilla en Al Nassr
Ayman Yahya es el segundo amonestado de Al Nassr.
10' ST: Al Nassr no entró bien al segundo tiempo
Si bien el gol de Al Khaleej parece de otro partido, también es cierto que Al Nassr entró "dormido" al complemento. No se logra acomodar en campo y su rival se lo pelea bien.
Así fue el golazo de Al Hawsawi para el descuento de Al Khaleej
Tremendo golazo de Murad Al Hawsawi. Se la dejó Konstantinos Fortounis y el saudí clavó un zurdazo al ángulo para poner el partido 2-1.
2' ST: ¡Gol de Al Khaleej!
Sorpresa en Riad: Murad Al Hawsawi anota el descuento para Al Khaleej. Gana Al Nassr por 2-1.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento de Al Nassr 2-0 Al Khaleej en Riad.
Buen primer tiempo de Al Nassr que terminó con goles
Al Nassr fue claramente superior a Al Khaleej y lo pudo demostrar en el resultado. Empezó muy bien con algunas situaciones de peligro, sobre todo una oportunidad de Cristiano Ronaldo en el área chica, que salvó Anthony Moris.
El partido entró en un pozo durante la mitad del primer tiempo. Pero, Joao Félix despertó a todos en Riad, primero con un gran gol tras una jugada individual impresionante, pero que el VAR anuló por mano previa de Marcelo Brozovic. Tuvo revancha pocos minutos después y anotó el 1-0 tras pase de Ángelo.
A ese gol, le sumó una asistencia, luego de luchar de gran forma por un balón. Asistió a Wesley, que se inventó un golazo tras una floja primera mitad en lo personal. Así, Al Nassr liquidó el primer tiempo con dos goles cuando parecía que el partido se le podía complicar.
¡Final del primer tiempo!
Al Nassr le gana a Al Khaleej por 2-0 por los goles de Joao Félix y Wesley. Con este resultado, se consolida como líder absoluto de la Saudi Pro League 2025-26.
Enorme jugada de Joao Félix y golazo de Wesley para el 2-0
Gran acción de Joao Félix para no dar por perdida la jugada y asistió a Wesley, que marcó un golazo al ángulo para el 2-0. Al Nassr empieza a liquidar el partido.
42' PT: ¡Gol de Al Nassr!
Wesley marca el 2-0 para Al Nassr, que empieza a liquidar el partido en el primer tiempo.
Así fue el gol de Joao Félix para el 1-0 de Al Nassr ante Al Khaleej
Buena jugada colectiva que termina con el centro atrás de Ángelo para la entrada de Joao Félix, quien marcó de zurda el 1-0.
39' PT: ¡Gol de Al Nassr!
Ahora sí, Joao Félix marca el 1-0 tras centro de Ángelo.
37' PT: Buena atajada de Al Aqidi
Nawaf Al Aqidi salva la acción más peligrosa de Al Khaleej.
Así fue el gol anulado a Joao Félix por mano de Brozovic
Fue una enorme jugada individual de Joao Félix, más allá de que es gol tras un desvío en el camino.
32' PT: ¡Gol anulado vía VAR!
El árbitro Mohammed Al Ismail, a instancias del VAR, Abdullah Al Harbi, y tras ver la jugada en la pantalla, anula el gol por una mano de Marcelo Brozovic en el inicio de la acción. Siguen 0-0.
31' PT: ¡Gol de Al Nassr!
Joao Félix marca el 1-0 para Al Nassr tras desvío en el camino.
28' PT: partido lleno de imprecisiones
El partido entró en un pozo donde las imprecisiones son protagonistas por el momento. Al Nassr bajó decibeles con respecto al buen inicio.
25' PT: Al Khaleej sufre cuando Al Nassr adelanta líneas
La línea defensiva de Al Nassr queda prácticamente en mitad de campo. Al Khaleej no puede meter ese pase profundo sin cometer offside. Ya van varias jugadas así donde el asistente levanta la bandera. Sigue 0-0.
Buen gesto de Cristiano Ronaldo en la previa del partido
Se viraliza un gesto de Cristiano Ronaldo donde le regala una bufanda a la niña con la que entró al campo de juego.
20' PT: Al Nassr tiene más el balón y ha tenido situaciones
Al Nassr se muestra superior a Al Khaleej. Tuvo situaciones claras de peligro como la de Cristiano Ronaldo, que salvó Anthony Moris. El visitante se muestra muy pasivo en ataque.
18' PT: Probó Ayman Yahya
Remate desde fuera del área de Ayman Yahya. El balón se fue afuera.
17' PT: Primera aproximación de Al Khaleej
Primera aproximación sin peligro de Al Khaleej. Nawaf Al Aqidi atrapó sin problemas un centro.
13' PT: ¡Gol anulado a Joao Félix!
Joao Félix convertía un buen gol para el 1-0, pero fue anulado porque antes el balón de Ayman Yahya, en el centro, había salido por el fondo.
10' PT: ¡Moris le sacó el gol a Cristiano Ronaldo!
Buena jugada de izquierda al medio, que terminó con una definición de Cristiano Ronaldo casi en el área chica. Gran atajada del arquero Anthony Moris.
9' PT: Primera amonestación en Al Nassr
Marcelo Brozovic es el primer amonestado de Al Nassr por una fuerte infracción en la banda.
5' PT: ¡Remate de Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo probó de media distancia y pidió un roce en el arquero Anthony Moris, pero el balón se fue afuera y hubo saque de meta.
4' PT: Atienden a Joao Félix
Joao Félix quedó en el suelo tras una acción. No fue necesario el ingreso de los servicios médicos y continúa el juego.
4' PT: Primera tarjeta amarilla del partido
Murad Al Hawsawi fue amonestado por la infracción sobre Joao Félix. Primero del partido.
¡Comenzó el partido!
Al Nassr y Al Khaleej ya juegan en Riad por la fecha 9 de la Saudi Pro League 2025-26.
¡Salieron los equipos!
Al Nassr y Al Khaleej ya están en el campo de juego. Se viene la presentación, el sorteo y el comienzo del partido.
Los árbitros de Al Nassr vs. Al Khaleej
El árbitro principal para Al Nassr vs. Al Khaleej es Mohammed Al Ismail. Sus asistentes son Hisham Al Rifai y Muayad Al Masjan. En tanto, el árbitro encargado del VAR es Abdullah Al Harbi.
Al Khaleej sufre baja de peso ante Al Nassr
El máximo goleador de Al Khaleej, el noruego Joshua King, no forma parte siquiera de la convocatoria para el partido ante Al Nassr. Sufrió una lesión muscular en el último encuentro ante Al Hazm y aún no está disponible para jugar.
Su influencia en Al Khaleej es más que evidente: es el máximo goleador del equipo con 9 goles en 8 partidos disputados. Tiene la misma cantidad de tantos que Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League y está a uno del máximo artillero, Joao Félix, ambos figuras de su rival de este domingo.
Alineación confirmada en Al Khaleej
Georgios Donis confirma su alineación titular en Al Khaleej: Anthony Moris; Saeed Al Hamsl, Bart Schenkeveld, Mohammed Al Khabrani, Pedro Rebocho; Murad Al Hawsawi, Dimitrios Kourbelis; Mansour Hamzi, Konstantinos Fortounis, Saleh Al Amri; y Georgios Masouras.
Ausencias en Al Nassr
Jorge Jesús, con la alineación titular, confirma las bajas de Kingsley Coman (falta de preparación), Bento (no disponible por cupo extranjero), Saad Fahad Al Nasser y Abdulmalik Al-Jaber (lesiones).
Alineación confirmada de Al Nassr
Jorge Jesús confirmó la alineación titular de Al Nassr para el partido de este domingo ante Al Khaleej donde se confirma la presencia de Cristiano Ronaldo.
Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Ángelo, Joao Félix; Wesley, Sadio Mané y Cristiano Ronaldo. Ese es el once inicial del conjunto local para el duelo.
Al Nassr quiere escaparse como líder en la tabla de posiciones de la Saudi Pro League
anteriores. Su escolta es Al Hilal, que ya jugó en esta jornada 9 y quedó a un punto, con 23. Su rival está en el sexto lugar con 14 unidades y quiere pelear por ingresar a copas internacionales.
POS
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
DIF
1
Al Nassr
24
8
8
0
0
+22
2
Al Hilal
23
9
7
2
0
+15
3
Al Taawoun
21
8
7
0
1
+11
4
Al Ahli
19
9
5
4
0
+6
5
Al Qadsiah
17
9
5
2
2
+7
6
Al Khaleej
14
8
4
2
2
+10
7
Al Ittihad
14
9
4
2
3
+2
8
NEOM
13
8
4
1
3
-1
9
Al Ettifaq
12
9
3
3
3
-5
10
Al Fayha
11
9
3
2
4
-2
11
Al Kholood
9
9
3
0
6
-4
12
Al Hazem
9
9
2
3
4
-6
13
Al Shabab
8
9
1
5
3
-4
14
Al Riyadh
8
9
2
2
5
-9
15
Al Okhdood
5
9
1
2
6
-9
16
Damac
5
9
0
5
4
-9
17
Al Fateh
5
9
1
2
6
-11
18
Al Najma
1
9
0
1
8
-13
¡Bienvenidos a la cobertura de un nuevo partido de Cristiano Ronaldo!
Tras lograr el objetivo de clasificar a su sexta Copa del Mundo de la FIFA con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo vuelve a Al Nassr para jugar por la fecha 9 de la Saudi Pro League. El rival es Al Khaleej, equipo de buena campaña en este inicio de temporada.
