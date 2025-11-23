Cristiano Ronaldo volvió a la acción en Al Nassr con un golazo de chalaca. En el Al-Awwal Park de Riad, fue triunfo por 4-1 ante Al Khaleej. El ‘Bicho’ se sumó con un tanto sobre el final, luego de los anotados por Joao Félix, Wesley y Sadio Mané. Se trató del partido correspondiente a la fecha 9 de la Saudi Pro League 2025-26. Con este resultado, los dirigidos por Jorge Jesús se consolidan como líderes con puntaje ideal: 9 triunfos en 9 partidos.

Tweet placeholder

Al Nassr ha ganado sus nueve partidos en la Saudi Pro League (27 puntos) y se va al parón como líder absoluto. El certamen local para luego de esta fecha hasta poco antes de Navidad debido a la Copa Árabe de la FIFA, que comenzará en los próximos días y tendrá la participación de la Selección de Arabia Saudita.

Así, Cristiano Ronaldo tuvo su último partido de la Saudi Pro League hasta mediados de diciembre. Aunque, antes, podría jugar por la Liga de Campeones 2 de la AFC ante el FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán el próximo miércoles.

El rival de CR7 y Al Nassr este domingo fue Al Khaleej, un duro equipo de la ciudad de Saihat, que está ubicado en el sexto lugar de la Saudi Pro League con 14 unidades. Su entrenador es el griego Georgios Donis y sus máximas figuras son de dicha nacionalidad como Georgios Masouras y Konstantinos Fortounis. Sin embargo, su goleador, el noruego Joshua King, fue la gran baja para este encuentro por una lesión muscular.

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Khaleej?

Al Nassr y Al Khaleej se enfrentan en Riad por la fecha 9 de la Saudi Pro League 2025-26. Para ver a Cristiano Ronaldo, el horario de inicio del encuentro fue a las 12:30 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo estuvo programado para las 14:30 horas. En Venezuela y Bolivia inició a las 13:30 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) fue a las 09:30 horas. Y en México, comenzó a las 11:30 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Al Nassr vs. Al Khaleej con Cristiano Ronaldo?

Al Nassr vs. Al Khaleej, con Cristiano Ronaldo, no tuvo transmisión en vivo para Sudamérica, con excepción de Brasil que fue por Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y BandSports. En tanto, en México, se pudo ver por Caliente TV y FOX One. Mientras que en Estados Unidos fue por fuboTV y Fox Soccer Plus. Y, en España, lo pasó Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 y Vamos 2.

Así fue el minuto a minuto de Al Nassr 4-1 Al Khaleej