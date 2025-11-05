Al Nassr tiene su cuarto partido del grupo D en la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26. Para el duelo de este miércoles 5 de noviembre desde las 13:15 horas (Lima) ante FC Goa en el Al Awwal Park, tendrá la presencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria. ¿Juega como titular?

Cristiano Ronaldo tiene su primera presencia en la convocatoria de Al Nassr para un partido de la Liga de Campeones 2 de la AFC. Su equipo logró ganar sus anteriores tres partidos sin el portugués siquiera en el banco de suplentes. Por ende, se cuestiona si realmente verá minutos en este duelo.

Al Nassr derrotó 2-1 al FC Goa en la India en el partido pasado. Antes, había goleado 5-0 al Istiklol Dushanbe como local y derrotó 2-0 a Al-Zawraa Sport Club en Irak. Con una victoria podría asegurar su clasificación directa a octavos de final.

FC Goa, por su parte, está en el último lugar del grupo D sin unidades, ya que perdió sus tres partidos. Cayó tanto ante Al-Zawraa SC como con el Istiklol Dushanbe por resultado de 2-0. Si quiere seguir con alguna chance de clasificación, sólo le sirve ganar en Arabia Saudita.

¿Juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. FC Goa?

Cristiano Ronaldo tiene su primera convocatoria con Jorge Jesús en esta Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26. Sin embargo, pese a esto, no se prevé su presencia como titular, por lo que ocuparía un lugar en el banco de suplentes, a la espera de algún ingreso.

La intención de Jorge Jesús es darle descanso a CR7 pensando en el calendario que se le viene a su equipo. Por ejemplo, el próximo sábado deberá enfrentar a uno de los equipos revelación en la Saudi Pro League, Neom SC.

Las alineaciones para Al Nassr vs. FC Goa

AL NASSR: Raghed Al Najjar; Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Nader Al Sharari, Salem Al Najdi; Abdullah Al Khaibari, Ali Al Hassan; Wesley, Abdulrahman Ghareeb, Mohammed Marran; y Haroune Camara. DT: Jorge Jesús.

Alineación titular de Al Nassr (X @AlNassrFC).

FC GOA: Hrithik Tiwari; Boris Singh Thangjam, Pol Moreno, Sandesh Jhingan, Ronney Whillson Kharbudon, Aakash Sangwan; Iker Guarrotxena, Brison Fernandes, Borja Herrera, Dejan Drazic; y Javi Siverio. DT: Manolo Márquez.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs. FC Goa?

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 01:15 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 02:15 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 03:15 PM .

. Estados Unidos (PT): 10:15 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:15 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 07:15 PM .

. Portugal y Reino Unido: 06:15 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:15 AM .

. China: 02:15 AM.

¿Dónde ver en vivo Al Nassr vs. FC Goa?

Al Nassr vs. FC Goa, partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga de Campeones 2 de la AFC 2025-26, se juega este miércoles 5 de noviembre. Se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, Centroamérica y México.

