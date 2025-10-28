Es tendencia:
¡Final! Al Nassr 2-1 Al Ittihad EN VIVO y GRATIS HOY con Cristiano Ronaldo por la Copa del Rey de Campeones

CR7 tiene un partido decisivo por los octavos de final de la King's Cup. Se mide ante Karim Benzema en un Al Nassr vs. Al Ittihad imperdible.

¡Terminó el partido!

Ganó Al Ittihad por 2-1 y eliminó a Cristiano Ronaldo y Al Nassr de la Copa del Rey de Campeones.

49' ST: Se le acaba el tiempo a Al Nassr

Al Nassr no logra su chance para empatar. Al Ittihad, cerca de lograr la victoria.

47' ST: ¡Lo tuvo Sadio Mané!

Sadio Mané, en el área chica, tuvo su oportunidad. Un desvío evitó el empate y mandó el balón al córner.

46' ST: ¡Probó Kingsley Coman!

Coman se animó a patear desde fuera del área y su remate se fue desviado.

42' ST: Cambio en Al Ittihad

Se fue Houssem Aouar, autor del segundo gol, e ingresó al campo Hamed Al Ghamdi.

41' ST: Zurdazo desviado

Sultan Al Ghanam probó de zurda, pero su remate se fue afuera.

41' ST: Remate de Íñigo Martínez

Íñigo Martínez probó desde lejos y su remate se fue por arriba del travesaño.

39' ST: Cambio en Al Nassr

Nawaf Boushal salió de la cancha. Entró Ali Al Hassan.

37' ST: Cambio en Al Ittihad

Se retiró del campo Roger Fernandes para el ingreso de Muhanaad Al Shanqeeti.

35' ST: ¡Falló Wesley!

Wesley tuvo el empate, pero su remate fue sumamente desviado y la jugada fue a un saque de puerta.

32' ST: ¡Primera chance de Steven Bergwijn!

Steven Bergwijn se armó una jugada individual muy buena, pero terminó con un remate afuera.

30' ST: Cambio en Al Ittihad

Se fue del campo Karim Benzema e ingresó Steven Bergwijn.

29' ST: Tiro libre de CR7

Cristiano Ronaldo probó con un tiro libre desde la izquierda, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

23' ST: Cabezazo de Sadio Mané

Nuevo cabezazo de Sadio Mané, pero el balón no lo logró empujar nadie y se fue afuera.

22' ST: Tres cambios en Al Nassr

Se retiraron Ayman Yahya, Abdullah Al Khaibari y Joao Félix. Ingresaron al campo Sultan Al Ghanam, Marcelo Brozovic y Wesley.

20' ST: ¡Cabezazo de Sadio Mané!

Lo tuvo Sadio Mané con un cabezazo. Predrag Rajkovic la salvó para evitar el empate.

16' ST: Coman, afuera

Kingsley Coman probó dentro del área, pero su tiro fue afuera.

15' ST: Cabezazo arriba de CR7

Un córner terminó con el cabezazo alto de Cristiano Ronaldo.

14' ST: Al Nassr amenaza con el empate

Abdullah Al Khabari cerró una jugada con muchos centros, pero sin cabezazos, con un remate desde afuera, bien controlado por Predrag Rajkovic.

9' ST: ¡Falló CR7! Aunque había offside

Cristiano Ronaldo se fue mano a mano con Rajkovic, pero falló en la definición. Al final, había offside.

4' ST: expulsión en Al Ittihad

Ahmed Al Julaydan se va expulsado por una fuerte acción a la cabeza de Ayman Yahya.

3' ST: ¡Cambio en Al Nassr!

Se fue lesionado Mohamed Simakan e ingresó Abdulelah Al Amri.

Cristiano Ronaldo pidió aliento antes del complemento

1' ST: ¡Lo tuvo Coman!

De un centro de CR7 y una mala respuesta de Rajkovic, apareció Coman, pero definió mal.

¡Empezó el segundo tiempo!

Al Ittihad le está ganando a Al Nassr por 2-1.

Cristiano Ronaldo, inconforme

Poca participación de Cristiano Ronaldo en el partido. Salvo en el gol, no tuvo mucho el balón y Al Nassr lo sintió. Así se fue a vestuarios.

¡Final del primer tiempo!

Al Ittihad le gana 2-1 a Al Nassr con goles de Karim Benzema y Houssem Aouar. Había empatado transitoriamente Ángelo.

47' PT: ¡Gol de Aouar!

Mala marca en Al Nassr. Tras un pase de mitad de campo al borde del área, Houssem Aouar definió de derecha al segundo palo de Bento y puso el 2-1 para Al Ittihad.

44' PT: ¡Lo tuvo Roger Fernandes!

Tras un centro bajo desde la izquierda, apareció Roger Fernandes, pero la barrida de un defensor de Al Nassr lo incomodó e hizo que mande el balón por arriba del travesaño.

40' PT: ¡Remate de Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo probó con un remate desde lejos. Predrag Rajkovic la sacó a un costado evitando el 2-1.

Así fue el gol de Ángelo para el 1-1 de Al Nassr

Cristiano Ronaldo se llevó el balón por izquierda y mandó un centro donde la defensa de Al Ittihad no la despejó. Ángelo llegó en carrera y remató para el 1-1.

30' PT: ¡Gol de Ángelo!

Al Nassr llega al empate con un potente remate al primer palo de Ángelo tras una pelota muerta.

29' PT: Tiro libre de Cristiano Ronaldo a la barrera

Cristiano Ronaldo tuvo su primera chance clara, pero su tiro libre fue directo a la barrera.

23' PT: Primer remate de Al Nassr

Kingsley Coman probó desde afuera, pero su remate se fue totalmente desviado. Al Nassr no encuentra los caminos y pierde bien 0-1 ante Al Ittihad.

19' PT: Al Ittihad, cerca del segundo gol

Un centro de Houssem Aouar complicó a la defensa de Al Nassr. Al Ittihad amenaza a Al Nassr.

Así fue el gol de Karim Benzema para el 1-0 de Al Ittihad

15' PT: ¡Gol de Benzema!

Contraataque perfecto y Karim Benzema definió al primer palo para el 1-0 de Al Ittihad. Buena asistencia de Moussa Diaby.

14' PT: ¡Al Khaibari amonestado!

Abdullah Al Khaibari fue amonestado en Al Nassr

10' PT: ¡Primera tarjeta amarilla del partido!

En un contraataque de Joao Félix, Fabinho lo bajó y fue amonestado.

8' PT: Benzema volvió a probar, pero todo terminó en offside

Karim Benzema probó al arco y provocó una atajada de Bento. Sin embargo, todo fue anulado por offside.

6' PT: ¡Primer remate de Benzema!

Karim Benzema probó con una volea y el balón fue directo a las manos de Bento.

¡Comenzó el partido!

Ya juegan Al Nassr y Al Ittihad. En juego, un lugar en los cuartos de final de la King's Cup 2025-26.

¡Salen los equipos al campo!

Al Nassr, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, y Al Ittihad, con Karim Benzema, ya están en el campo de juego del King Abdullah Sports City para su partido.

Cristiano Ronaldo está listo para el partido

¡Los clasificados a cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones!

Al Khaleej, Al Fateh, Al Kholood, Al Ahli, Al Qadisiya, Al Shabab y Al Hilal son los siete equipos que ya clasificaron a cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones. Al Nassr y Al Ittihad definen al último clasificado.

Árbitros para Al Nassr vs. Al Ittihad

El árbitro para el partido entre Al Nassr vs. Al Ittihad es el saudí Khaled Al Turais. Sus asistentes serán Mohammed Al Abakry y Abdulrahim Al Shammari. En tanto, el árbitro VAR será Sultan Al Harbi.

Banco de suplentes de Al Ittihad

Sergio Conceiçao definió a estos jugadores en el banco de suplentes de Al Ittihad: Hamed Al Shanqity, Mohammed Al Absi, Muhannad Al Shanqeeti, Fawaz Al Sqoor, Awad Al Nashri, Faisal Al Ghamdi, Ahmed Al Ghamdi, Abdulaziz Al Bishi, Steven Bergwijn y Saleh Al Shehri.

¡Alineación confirmada de Al Ittihad!

Sergio Conceiçao mete un cambio en Al Ittihad para este partido ante Al Nassr con respecto al equipo que perdió ante Al Hilal. Roger Fernandes se mete en lugar de Mahamadou Camara.

De esta forma, Al Ittihad sale a jugar este partido con la siguiente alineación: Predrag Rajkovic; Ahmed Al Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira, Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté, Houssem Aouar; Roger Fernandes, Moussa Diaby y Karim Benzema.

Banco de suplentes de Al Nassr

El banco de suplentes de Al Nassr tendrá a Nawaf Al Aqidi, Raghed Al Najjar, Sultan Al Ghanam, Salem Al Najdi, Nader Al Shahari, Abdulelah Al Amri, Marcelo Brozovic, Ali Al Hassan, Abdulrahman Ghareeb, Wesley, Haroune Camara y Mohammed Marran.

¡Alineación confirmada de Al Nassr!

Jorge Jesús mete un cambio con respecto al equipo que ganó a Al Hazm. Vuelve al arco Bento en lugar de Nawaf Al Aqidi.

De esta forma, la alineación titular de Al Nassr ante Al Ittihad tiene a Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Kingsley Coman, Abdullah Al Khaibari, Ángelo, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Imagen
Cristiano Ronaldo llega en buen momento

Cristiano Ronaldo viene de convertirle a Al Hazm por la Liga Profesional Saudí en el triunfo 2-0. Lleva 7 goles en 8 partidos disputados esta temporada (6 por liga y 1 por la Supercopa).

De todas maneras, el máximo goleador de Al Nassr en la temporada es Joao Félix que tiene 12 goles en 12 encuentros (tiene uno anotado en la King's Cup).

¡Partido imperdible entre Al Nassr y Al Ittihad!

Cristiano Ronaldo vs. Karim Benzema tienen un nuevo duelo en donde está en juego un lugar en los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones 2025-26.

Al Nassr vs. Al Ittihad se enfrentan este martes 28 de octubre desde la 1:00 p.m. (hora Lima) por los octavos de final de la King's Cup saudí. El conjunto de Riad llega en buen momento, como líder de la Liga Profesional Saudí, mientras que los de Yeda no están en buen momento, pero son los vigentes campeones.

Por Hugo Avalos

Karim Benzema y Houssem Aouar, los autores de los goles de Al Ittihad.
© Getty ImagesKarim Benzema y Houssem Aouar, los autores de los goles de Al Ittihad.

Cristiano Ronaldo se mide ante Karim Benzema en un duelo por un lugar en cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Por los octavos, este martes 28 de octubre desde la 1:00 p.m (hora Lima), Al Nassr enfrenta al equipo de Al Ittihad en un nuevo duelo entre clubes de Riad y Yeda.

Luego de su triunfo 2-0 ante Al Hazm, Cristiano Ronaldo y Al Nassr tienen uno de los partidos más importantes de esta temporada ante el siempre difícil Al Ittihad, último campeón de la Liga Profesional Saudí 2024-25 (SPL) y de la propia King’s Cup 2024-25. El conjunto de Yeda, dirigido por Sergio Conceiçao, no viene en buen momento.

Ittihad sufrió el último fin de semana una dura derrota 2-0 ante Al Hilal por la Liga Profesional Saudí. Esto lo aleja cada vez más de la lucha por el título, ya que está a ocho puntos del líder Al Nassr (ganó los seis partidos de la SPL).

De todas maneras, este es un duelo a partido único donde el que gana pasará a la instancia de los ocho mejores, mientras que el perdedor se quedará sin la chance de pelear por un título.

hugo avalos
Hugo Avalos
