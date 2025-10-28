¡Final! Al Nassr 2-1 Al Ittihad EN VIVO y GRATIS HOY con Cristiano Ronaldo por la Copa del Rey de Campeones

12:10hs ¡Alineación confirmada de Al Ittihad!

Sergio Conceiçao mete un cambio en Al Ittihad para este partido ante Al Nassr con respecto al equipo que perdió ante Al Hilal. Roger Fernandes se mete en lugar de Mahamadou Camara.

De esta forma, Al Ittihad sale a jugar este partido con la siguiente alineación: Predrag Rajkovic; Ahmed Al Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira, Mario Mitaj; Fabinho, N'Golo Kanté, Houssem Aouar; Roger Fernandes, Moussa Diaby y Karim Benzema.