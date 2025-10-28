¡Final! Al Nassr 2-1 Al Ittihad EN VIVO y GRATIS HOY con Cristiano Ronaldo por la Copa del Rey de Campeones

Cristiano Ronaldo se mide ante Karim Benzema en un duelo por un lugar en cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Por los octavos, este martes 28 de octubre desde la 1:00 p.m (hora Lima), Al Nassr enfrenta al equipo de Al Ittihad en un nuevo duelo entre clubes de Riad y Yeda.
Luego de su triunfo 2-0 ante Al Hazm, Cristiano Ronaldo y Al Nassr tienen uno de los partidos más importantes de esta temporada ante el siempre difícil Al Ittihad, último campeón de la Liga Profesional Saudí 2024-25 (SPL) y de la propia King’s Cup 2024-25. El conjunto de Yeda, dirigido por Sergio Conceiçao, no viene en buen momento.
Ittihad sufrió el último fin de semana una dura derrota 2-0 ante Al Hilal por la Liga Profesional Saudí. Esto lo aleja cada vez más de la lucha por el título, ya que está a ocho puntos del líder Al Nassr (ganó los seis partidos de la SPL).
De todas maneras, este es un duelo a partido único donde el que gana pasará a la instancia de los ocho mejores, mientras que el perdedor se quedará sin la chance de pelear por un título.