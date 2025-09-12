¿Néstor Lorenzo puede dirigir la Selección Peruana? Lo que pasó con su renovación en Colombia

Ahora que la Selección Peruana entrará en un nuevo proceso de elección para conocer quién será el entrenador de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas, sin duda alguna hay varios candidatos que empiezan a sonar con fuerza en el medio local. Uno de los que en su momento pudo llegar a Videna y que ahora podría ser opción, dándose algunos escenarios en el futuro cercano, es Néstor Lorenzo.

El actual director técnico de la Selección Colombiana y que conoce muy bien el fútbol peruano gracias a su estupendo trabajo al mando de FBC Melgar durante los años 2021 y 2022, es noticia continental por una especie de teléfono malogrado respecto a su renovación con la Federación Colombiana de Fútbol. Si bien su lugar está seguro de cara al Mundial 2026, ahora hay ciertos detalles que quizá podrían ilusionar a la Selección Peruana.

Fuente: FBC Melgar

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando específicamente de que desde los medios deportivos colombianos aseguraban con total firmeza que Néstor Lorenzo renovó automáticamente su vínculo contractual con el equipo tricolor tras la clasificación al Mundial 2026, pero ahora fue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol quien desmintió totalmente esta situación y dejó muy en claro cuál es la verdadera postura de los directivos.

Fuente: @PSierraR

¿Qué pasó con la renovación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombiana?

“Ojalá, ojalá, lo renovará. Tiene contrato hasta el mundial y si quiere que estudiemos la renovación, ando listo. Digamos que tanto ellos como la empresa, aprovechan para que se terminen los ciclos y terminará cuando llegue el mundial. Ya miramos también qué piensa él, pero no hay duda que estamos en manos de un excelente director técnico. Le queda mucho por entregarle al fútbol”; confesó Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en una reciente charla con ‘Noticias Caracol‘.

Publicidad

Publicidad

Fuente: FCF

Con esta declaración por parte del mandamás del fútbol colombiano se puede apreciar que están totalmente comprometidos con el proyecto de Néstor Lorenzo al mando de su selección. Si bien todavía no se sabe exactamente que será renovado por muchos más años, lo concreto es que ahora dirigirá el Mundial 2026 y esperan tener una buena campaña para quizá a partir de ahí tomar una decisión. Veremos que importancia empieza a tomar ahora mismo la Selección Peruana si es que realmente tienen como candidato al estratega argentino.

Los candidatos que suenan para dirigir a la Selección Peruana

Tras el término de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y el reciente adiós de Óscar Ibáñez de la dirección técnica, ahora hay algunos nombres que empiezan a sonar con fuerza para tomar el mando de la Selección Peruana. Candidatos como Néstor Gorosito, Gustavo Quinteros, Gustavo Álvarez, Ramón Díaz y Fabián Bustos podrían ser evaluados desde el directorio de la FPF para pensar en el próximo proceso mundialista que se avecina.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también La drástica frase con la que Jorge Fossati resumió el terrible proceso de la Selección Peruana: “Hace 3 años están con el recambio…”