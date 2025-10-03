Selección Colombia convocó a Kevin Serna y en Alianza Lima estalló el festejo por una increíble razón

Kevin Serna es oficialmente convocado a la Selección Colombia. Luego de sus muy buenos partidos con Fluminense de Brasil, el extremo recibió el llamado del técnico Néstor Lorenzo e integrará el grupo que disputará la próxima Fecha FIFA de octubre.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el extremo Kevin Serna podría tener actividad en cualquiera de los próximos partidos amistosos que tendrá Colombia: el sábado 11 ante México o el martes 14 ante Canadá.

Muy alegre por la convocatoria, Kevin Serna se venía luciendo con Fluminense tanto en el Brasileirao como también lo hizo en el Mundial de Clubes. Pero, el más contento es Alianza Lima, que ya festeja el llamado de su ex jugador.

Hay que recordar que Kevin Serna pasó de Alianza Lima a Fluminense en julio del 2024. Siendo una total sorpresa, el cuadro de Río de Janeiro desembolsó una importante suma, mientras que el equipo de La Victoria se quedó con el 30% de la posible futura venta.

Publicidad

Publicidad

Lista de convocados de la Selección Colombia. (Foto: Selección Colombia)

¿Por qué Alianza Lima festejó la convocatoria de Kevin Serna con Colombia?

Alianza Lima festeja la convocatoria de Kevin Serna pues esto le dará mucha más exhibición al extremo y, ante una posible venta, el equipo peruano se queda con el 30% del pase total.

Esto quiere decir que, si Fluminense vende a Kevin Serna en 20 millones de euros, Alianza Lima recibiría 6 millones, una suma significativa y que, además, sirve para mejorar la institución o invertirla en fichajes.

Publicidad

Publicidad

Kevin Serna con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto gana Kevin Serna?

Kevin Serna gana 40 mil dólares mensuales en Fluminense, según el reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el extremo se lleva por temporada 480 mil dólares.

ver también Alianza Lima hizo oficial la renovación de Eryc Castillo: Los detalles del nuevo millonario contrato

¿Hasta cuándo Kevin Serna tiene contrato con Fluminense?

Kevin Serna tiene contrato con Fluminense hasta diciembre del 2027. Llegando en julio del 2024 desde el club Alianza Lima, el delantero colombiano viene realizando un muy buen trabajo.

Publicidad

Publicidad