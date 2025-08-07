Ricardo Gareca y los dos candidatos a dirigir en la Selección Peruana cuando ya no esté Óscar Ibáñez

Una novedad que sacude el ámbito del fútbol peruano llega de la mano del reconocido periodista, Luis Carrillo Pinto, quien a través de su cuenta de Twitter ha lanzado una propuesta que, dada su trayectoria y aciertos previos en el análisis del balompié nacional, merece ser tomada como referencia de peso. En esta ocasión, el foco de su revelación es la Selección Peruana y la inminente llegada de Jean Ferrari, cuya figura se proyecta como clave para la toma de decisiones trascendentales en el equipo nacional.

Selección Peruana y posibles cambios

La propuesta de Carrillo Pinto no se limita a un simple anuncio, sino que presenta una lista de nombres de entrenadores de renombre que, según él, estarían abiertos a escuchar un proyecto deportivo sólido con “La Blanquirroja”. Dentro de esta selecta lista, el nombre que resuena con mayor fuerza es, sin duda, el de Ricardo Gareca. La relación entre el “Tigre” y el nuevo director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol se describe como más que correcta, lo que lo posicionaría como una opción sumamente atractiva para la dirección técnica. Se especula que Ferrari podría fungir como un nexo crucial entre Gareca y Agustín Lozano, presidente de la FPF.

Esta conexión sería vital para subsanar los desencuentros pasados, especialmente el episodio en el que Lozano intentó reducir el sueldo del estratega argentino a la mitad durante plenas negociaciones, un acto que fue percibido como una falta de respeto por parte del “Tigre”. La posibilidad de que Gareca regrese al banquillo peruano es un sueño para muchos hinchas y una opción que podría revivir el espíritu competitivo de la selección. Pero la propuesta de Carrillo Pinto no se agota en Gareca. El también recordado presentador del “Show de Goles” ha puesto sobre la mesa otros dos nombres de gran calibre en el continente: Marcelo Bielsa y Néstor Lorenzo. Ambos técnicos gozan de una reputación intachable y son considerados artífices de proyectos deportivos sólidos y exitosos.

Óscar Ibáñez también podría continuar

La llegada de cualquiera de ellos a la Selección Peruana sería, sin duda, un golpe de efecto mayúsculo, una declaración de intenciones de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Tanto Bielsa con su reconocida metodología de trabajo y su estilo de juego intenso, como Lorenzo, quien ha demostrado su capacidad en el fútbol colombiano, podrían aportar una nueva dinámica y estrategia para que “La Blanquirroja” logre su anhelado objetivo de clasificar al próximo Mundial. Sus nombres son sinónimo de disciplina, innovación táctica y un compromiso inquebrantable con el alto rendimiento. Finalmente, Carrillo Pinto no descarta una opción que, aunque pueda parecer menos mediática, no es ni mala ni mucho menos despreciable: la continuidad de Óscar Ibáñez al frente de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca en la Selección Peruana. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

El periodista destaca la inteligencia de Ibáñez en sus acciones, su excelente relación con la prensa y otros aspectos que lo facultan como un entrenador con una proyección interesante. Ibáñez ha demostrado su compromiso y conocimiento del fútbol peruano, y su permanencia podría significar una apuesta por la continuidad y la consolidación de un proceso. La decisión final, sin embargo, recaerá enteramente en las manos de Jean Ferrari, el flamante “mandamás” dentro de la Videna, quien tendrá la responsabilidad de sopesar estas opciones y tomar la decisión que considere más beneficiosa para el futuro del fútbol peruano. La expectativa es alta, y el destino de la Selección Peruana pende de estas importantes decisiones.

