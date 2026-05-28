Cristiano Ronaldo se quedó sin Jorge Jesús en Al Nassr: ¿Quién será su reemplazo?

Luego del título de la Saudi Pro League, se confirma la salida del entrenador de Al Nassr. CR7 recibe la mala noticia antes de su participación en el Mundial. Hay un candidato como reemplazo.

Al Nassr anunció la salida de Jorge Jesús de la dirección técnica del primer equipo. Luego de lograr el título de la Saudi Pro League, se confirmó el adiós para el entrenador portugués. De esta forma, Cristiano Ronaldo y compañía se quedan sin cabeza de grupo, aunque hay un candidato importante para el cargo.

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“Llegó desafiante… y nos deja como héroe. Gracias Jesús por todo lo que ofreciste a tu club Al Nassr. Y siempre serás amado y querido por los nasrawíes“, dijo el club en una publicación en la red social X (@AlNassrFC). De esta manera, el campeón de la liga saudí se queda sin entrenador para la próxima temporada.

حضَـر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا 🏆



شكرًا جيسـوس لكل ماقدمتـه لناديك #النصر ..

وستبقـى دائمًا مُحبًّا ومحبوبًا للنصراويين 💛 pic.twitter.com/EZ9D1DsTgt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2026

Jorge Jesús fue el entrenador que logró el primer título de la Saudi Pro League para Cristiano Ronaldo en Al Nassr. Luego de su éxito dirigiendo al clásico rival, Al Hilal, llegó al club para la temporada 2025-26. Logró la consagración en el certamen local y llegó a la final de la AFC Champions League Two (derrota 1-0 ante Gamba Osaka).

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¿Cuál será el futuro de Jorge Jesús?

Con su salida del Al Nassr, Jorge Jesús evaluará su futuro profesional. Según medios de Portugal como A Bola y Récord, se espera una reunión con representantes del Fenerbahçe de Turquía, que le ofrecería el cargo de entrenador con un contrato importante.

Por lo tanto, la intención del portugués sería volver al fútbol europeo luego de su éxito en Arabia Saudita. De todas maneras, según trascendió, estará de vacaciones por su país y viajaría a Río de Janeiro. “Estoy pensando en ir a Río, pero sólo para pasar mis vacaciones“, dijo. Con lo cual, descartó cualquier regreso a dicho país.

¿Quién será el nuevo DT del Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo, ahora, se queda sin director técnico en Al Nassr. Si bien el club buscó la continuidad de Jorge Jesús por el éxito del proyecto, no lo pudo convencer. Así, ahora, iniciará la búsqueda de su reemplazante.

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El principal candidato que podría dirigir al conjunto de Riad sería el actual seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. Se espera que este entrenador pueda dejar el combinado luso luego del Mundial 2026 y se lo vincula con el club saudí, según diferentes reportes.

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