Partidos HOY viernes 10 de octubre en Perú: horarios y dónde ver EN VIVO Clásico del Pacífico, Eliminatorias FIFA y amistosos

Este viernes 10 de octubre se disputan varios partidos, con especial foco en las selecciones por la fecha FIFA. En este sentido, los focos estarán puestos en Chile vs. Perú, una nueva edición del Clásico del Pacífico. A su vez, hay encuentros en las Eliminatorias UEFA, CONCACAF y CAF y varios amistosos internacionales.
Al mismo tiempo que hay partidos internacionales de selecciones, también habrá actividad de algunas ligas, sobre todo de Sudamérica. A continuación, puedes ver todos los partidos que se juegan hoy viernes 10 de octubre con horarios y dónde los puedes ver en vivo.
Partidos hoy de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026
- 9:00 a.m. – Kazajistán vs. Liechtenstein por ESPN 4 y Disney+ Premium.
- 1:45 p.m. – Kosovo vs. Eslovenia por Disney+ Premium.
- 1:45 p.m. – Alemania vs. Luxemburgo por ESPN (Colombia) y Disney+ Premium.
- 1:45 p.m. – Suecia vs. Suiza por ESPN 2 (Colombia) y Disney+ Premium.
- 1:45 p.m. – Islandia vs. Ucrania por Disney+ Premium.
- 1:45 p.m. – Bélgica vs. Macedonia del Norte por Disney+ Premium.
- 1:45 p.m. – Irlanda del Norte vs. Eslovaquia por Disney+ Premium.
- 1:45 p.m. – Francia vs. Azerbaiyán por Disney+ Premium.
Partidos hoy de las Eliminatorias CAF rumbo al Mundial 2026
- 7:00 a.m. – Sudán del Sur vs. Senegal por FIFA+.
- 8:00 a.m. – Sudán vs. Mauritania por FIFA+.
- 8:00 a.m. – Seychelles vs. Costa de Marfil por FIFA+.
- 8:00 a.m. – Gambia vs. Gabón por FIFA+.
- 8:00 a.m. – Togo vs. República Democrática del Congo por FIFA+.
- 11:00 a.m. – Zimbabue vs. Sudáfrica por FIFA+.
- 11:00 a.m. – Santo Tomé y Príncipe vs. Túnez por FIFA+.
- 11:00 a.m. – Lesoto vs. Nigeria por FIFA+.
- 11:00 a.m. – Ruanda vs. Benín por FIFA+.
Partidos hoy de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026
- 4:00 p.m. – Surinam vs. Guatemala por YouTube CONCACAF.
- 5:00 p.m. – Bermudas vs. Trinidad y Tobago por YouTube CONCACAF.
- 6:00 p.m – Curazao vs. Jamaica por YouTube CONCACAF.
- 8:00 p.m. – El Salvador vs. Panamá por YouTube CONCACAF.
Partidos amistosos hoy viernes 10 de octubre
- 5:20 a.m. – Japón vs. Paraguay.
- 6:00 a.m. – Corea del Sur vs. Brasil.
- 7:45 a.m. – Uruguay vs. República Dominicana.
- 11:00 a.m. – Jordania vs. Bolivia.
- 12:00 p.m. – Rusia vs. Irán.
- 6:00 p.m. – Chile vs. Perú por Movistar Deportes, América Televisión y ATV.
- 6:30 p.m. – Canadá vs. Australia.
- 7:00 p.m. – Argentina vs. Venezuela por DSports y DGO.
- 7:30 p.m. – Estados Unidos vs. Ecuador.
Partidos hoy, Torneo Clausura Argentina 2025
- 12:30 p.m. – San Lorenzo vs. San Martín de San Juan por Fanatiz y TyC Sports Internacional.
- 2:15 p.m. – Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors por Fanatiz y TyC Sports Internacional.
- 2:45 p.m. – Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Unión de Santa Fe por Fanatiz.
- 4:30 p.m. – Newell’s Old Boys vs. Tigre por Fanatiz y TyC Sports Internacional.
Partidos hoy, Torneo Clausura Paraguay 2025
- 3:30 p.m. – Deportivo Recoleta vs. Olimpia
- 6:00 p.m. – Sportivo Trinidense vs. General Caballero
Partidos hoy, Torneo Clausura Uruguay 2025
- 5:00 p.m. – Plaza Colonia vs. Progreso por GolTV y Disney+ Premium.