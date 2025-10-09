Selección Peruana sorprenderá a Chile con esta alineación titular para el amistoso internacional

La Selección Peruana se prepara para un crucial amistoso internacional contra Chile este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, como parte de la fecha FIFA. Bajo la dirección interina de Manuel Barreto, la “Bicolor” ha implementado un drástico y esperado recambio generacional. La posible alineación titular destaca por su juventud y la inclusión de nuevos talentos, señalando el inicio de un proceso de evaluación para jugadores con gran proyección.

Publicidad

Publicidad

Once titular de la Selección Peruana contra Chile

Pudimos conocer que la Selección Peruana para el partido contra Chile, este parado táctico del flamante entrenador interino: Diego Romero; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Jairo Concha, Erick Noriega, Felipe Chávez; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera, Juan Pablo Goicochea. Podemos precisar que esto recién se pudo conocer, y que todavía faltan un par de entrenamientos para ver si hay cambios de por medio. Precisamente, porque hay jugadores que pueden gustar mucho más en las siguientes horas.

Según informes periodísticos, como los del Diario Depor, el once inicial incluiría a Diego Romero en la portería; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría y Marcos López en la defensa. Esta formación busca equilibrar la experiencia de Araujo y Santamaría con el rodaje internacional de Romero, portero de Banfield, e Inga, proyectado como lateral derecho. La presencia de Araujo también asegura liderazgo en un equipo con muchas caras nuevas.

Publicidad

Publicidad

La ofensiva de la Selección Peruana frente a Chile

El mediocampo es particularmente prometedor y genera entusiasmo entre los aficionados, con la participación de Jairo Concha, Erick Noriega y Felipe Chávez. Chávez, joven volante del Bayern Múnich II, debutaría con la selección mayor, siendo la principal apuesta creativa. Noriega, del Gremio, aportaría solidez en la contención, mientras que Concha, con mayor experiencia en el ámbito local, dirigiría el ataque en Santiago.

En la ofensiva, el tridente estaría conformado por Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Juan Pablo Goicochea. Esta alineación refleja el objetivo de Barreto de dar minutos a jugadores con potencial de “euro-causas” y de ligas extranjeras, como el atacante de Platense. La combinación de este ataque y la irrupción de Chávez convierte el “Clásico del Pacífico” en una prueba esencial para establecer una base sólida de cara a futuros desafíos, priorizando la búsqueda de nuevos talentos para el próximo director técnico de la selección.

Publicidad

Publicidad