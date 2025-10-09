Chile vs. Perú EN VIVO: hora, canal de TV, convocados y alineaciones del Clásico del Pacífico

Chile y Perú se enfrentan este viernes 10 de octubre en una nueva edición del Clásico del Pacífico. Se trata del partido amistoso, único que jugarán en esta fecha FIFA de octubre. El duelo se disputa en el Estadio Bicentenario La Florida desde las 6:00 p.m. (hora Perú) con el arbitraje del argentino Leandro Rey Hilfer.

La Selección Peruana disputa su primer partido luego del fracaso en las últimas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Se quedó fuera de la chance de jugar la Copa del Mundo y eso provocó que hasta el entrenador interino Óscar Ibáñez deje el cargo. Ahora, para este amistoso, Manuel Barreto, también como interino, comanda a ‘La nueva Bicolor’.

La Selección Chilena también llega a este amistoso fuera del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, también utilizará a un entrenador interino en el banco con Sebastián Miranda tomando el lugar de Nicolás Córdova y con un plantel renovado.

Así, será un partido amistoso donde tanto La Roja como La Bicolor probarán nuevos jugadores con vistas al próximo ciclo mundialista. Más allá de que ambas selecciones tendrán entrenadores interinos, la idea es que ciertos futbolistas empiecen a tener sus primeras oportunidades.

¿A qué hora juegan Chile vs. Perú por el Clásico del Pacífico?

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 06:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 07:00 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 08:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 04:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 05:00 PM.

¿Qué canal transmite en vivo Chile vs. Perú?

El partido amistoso entre las Selecciones Chilena y Peruana se disputa este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario La Florida. Se podrá ver en vivo en Perú por Movistar Deportes, ATV y América Televisión.

Convocados de la Selección Chilena

ARQUEROS: Lawrence Vigouroux (Swansea City/Gales), Thomas Gillier (CF Montreal/Canadá) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta).

DEFENSORES: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro/Brasil), Guillermo Maripán (Torino FC/Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza/Brasil), Francisco Sierralta (Auxerre/Francia), Gabriel Suazo (Sevilla/España) y Nicolás Díaz (Club Puebla/México).

VOLANTES: Rodrigo Echeverría (Club León/México), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Felipe Loyola (Independiente), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile).

Lucas Assadi, figura de U. de Chile y en la Selección Chilena (Getty Images).

DELANTEROS: Gonzalo Tapia (São Paulo/Brasil), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (Universidad Católica), Alexander Aravena (Gremio/Brasil) y Ben Brereton Díaz (Derby County FC/Inglaterra).

Convocados de la Selección Peruana

ARQUEROS: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield/Argentina).

DEFENSORES: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas/México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague/Dinamarca).

VOLANTES: Erick Noriega (Gremio/Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich/Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

Felipe Chávez con camiseta de la Selección Peruana.

DELANTEROS: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali/Colombia), Juan Pablo Goicochea (Platense/Argentina), Bryan Reyna (Belgrano/Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps/Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC/Letonia).

Alineaciones para Chile vs. Perú

CHILE: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Nicolás Díaz, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz. DT: Sebastián Miranda.

PERÚ: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos. DT: Manuel Barreto.