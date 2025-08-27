Pedro Gallese sufrió a Lionel Messi: Inter Miami sacó con polémica a Orlando City de la Leagues Cup

No pudo ser para Pedro Gallese. Orlando City cayó en Chase Stadium por 3-1 en el ‘Clásico del Sol’ ante Inter Miami, que tuvo una gran actuación de Lionel Messi con dos goles incluidos. De esta forma, las ‘Garzas’ pasan a la final de la Leagues Cup 2025, aunque el partido dejó una polémica enorme que pudo haber cambiado el resultado.

Messi jugó un enorme segundo tiempo para darle la vuelta al clásico. Un gol de penal y un zurdazo dentro del área le dieron vida a un Inter Miami, que fue de menor a mayor, pero se metió en su segunda final en tres ediciones de la Leagues Cup (fueron campeones en 2023).

Para Pedro Gallese se termina un torneo en donde fue importante para llegar a esta instancia de semifinales. De hecho, en cuartos de final, fue héroe para eliminar a Toluca donde atajó dos penales y metió el suyo definitivo para la victoria y clasificación.

Los dos goles que Pedro Gallese sufrió de parte de Messi

Orlando City lo ganaba por el gol en el final del primer tiempo de Marco Pasalic en una jugada donde hubo una mano, pero que el árbitro consideró como casual. En el segundo tiempo, Inter Miami logró darle la vuelta y lo hizo con dos goles de Lionel Messi.

El primer gol llegó de penal con un buen zurdazo, venciendo a un Pedro Gallese que se tiró al mismo lado del remate, pero no lo pudo alcanzar. La jugada del penal fue una clara falta de David Brekalo contra Tadeo Allende a falta de quince minutos para el final.

A los 88 minutos, una buena jugada de izquierda al medio y que terminó con los buenos pases entre Jordi Alba y Messi terminó con un mano a mano en donde el ’10’ argentino venció a Gallese con un zurdazo cruzado.

Sobre el final, el venezolano Telasco Segovia, de buen ingreso, le puso cifras definitivas al ‘Clásico del Sol’ con el 3-1 para la clasificación a la final de la Leagues Cup donde espera rival.

La polémica que pudo cambiar el resultado entre Orlando City e Inter Miami

Con el partido 1-0 para Orlando City se dio una jugada muy polémica, que varios han reclamado y que no se entiende cómo no intervino el VAR. Es que Sergio Busquets cometió una imprudente falta contra Iván Ángulo, pero el árbitro consideró que no fue tal y siguió el juego.

La pierna de Busquets corta claramente la carrera de un Ángulo que buscaba el remate desde afuera. La polémica influyó claramente en el resultado final. Es que de haber sido penal, el conjunto violeta podría haberse puesto 2-0 arriba y hubiese complicado las cosas para las ‘Garzas’.

Además, en el trámite del juego, se vio un claro bajón del equipo de Gallese y compañía. Por eso Inter Miami se vino con todo y logró darle la vuelta al marcador.

¿Cuándo se juega la final de la Leagues Cup 2025?

Inter Miami ya está en la final de la Leagues Cup, aunque espera rival de la definición entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders, que se juega también este miércoles. La definición de este certamen será el domingo 31 de agosto con horario a confirmar.