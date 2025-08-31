A horas de la final de la Leagues Cup 2025, la repentina salida de un socio de Messi en Inter Miami

Inter Miami disputa este domingo 31 de agosto la final de la Leagues Cup 2025 ante Seattle Sounders en el Lumen Field. El equipo que tiene como máxima estrella a Lionel Messi se juega la chance de sumar su segundo título en esta competencia, tras el de la edición 2023. Sin embargo, horas antes del duelo, se anunció la salida de uno de los futbolistas que tenía un vínculo fuerte con el ’10’ argentino.

Las ‘Garzas’ tienen un partido decisivo en donde pueden sumar su segunda estrella ante el duro equipo de los Sounders, aquel que supo tener como grandes figuras al peruano Raúl Ruidíaz y al uruguayo Nicolás Lodeiro hace no mucho tiempo. Hoy por hoy, Seattle tiene como una de sus estrellas al argentino Pedro de la Vega.

Pero, son tiempos de cierre de mercado en algunos puntos del mundo, sobre todo en Europa. Precisamente, es el destino que tendrá uno de los futbolistas que supo ser uno de los socios de Lionel Messi, sobre todo en sus inicios en Inter Miami.

Benjamín Cremaschi se va al Parma de Italia a horas de la final de Leagues Cup

Desde Italia se confirmó este mismo domingo que Benjamín Cremaschi, mediocampista estadounidense-argentino, de sólo 20 años, dejará Inter Miami para irse al Parma de Italia. Según reveló el destacado periodista Gianluca Di Marzio, llegará en calidad de cedido por una temporada. De acuerdo a algunas otras fuentes, este equipo italiano tendría una opción de compra de 4.5 millones de euros.

Benjamín Cremaschi, futbolista del Inter Miami (Getty Images).

Para Cremaschi es una oportunidad de crecer en su carrera. Llega a una Serie A de Italia donde Parma debe luchar por no descender y llegar a puestos de mitad de tabla. Pero, lo más importante es que esta experiencia le permitirá aventurarse en una liga fuerte, pero de las mejores del mundo.

Para Inter Miami, se trata de un movimiento que puede ser beneficioso para sus arcas a futuro, si Parma decide comprarlo. En tal caso, para Javier Mascherano, entrenador de las ‘Garzas’, es la pérdida de un jugador que venía siendo una variante desde el banco de suplentes.

Benja Cremaschi, a pesar de su juventud, supo tener un rol importante en Inter Miami, sobre todo, durante el ciclo de Gerardo Martino y en el primer año de Lionel Messi. En toda su carrera con el conjunto de la Florida disputó un total de 105 partidos donde marcó 8 goles y dio 9 asistencias. Con Leo, precisamente, jugó un total de 55 encuentros.

¿Cómo es Parma, el nuevo equipo de Benjamín Cremaschi?

Parma no tuvo un buen arranque de temporada en la Serie A 2025-26. Perdió en su estreno ante Juventus, como visitante, por 2-0, mientras que igualó con Atalanta 1-1 como local. Fueron dos rivales que tienen grandes aspiraciones a pelear por el título.

En tal caso, el conjunto de la región de Emilia-Romaña busca mejorar lo hecho en la temporada pasada, donde se salvó del descenso en las últimas fechas y culminó en el decimosexto lugar con 36 unidades (cinco por encima de Empoli, el último equipo en descender a la Serie B junto a Venezia y Monza).

Cabe destacar que en 2015, Parma sufrió la desaparición luego de haber quedado en bancarrota por una deuda de 220 millones de euros. De todas maneras, en la siguiente temporada 2015-16, el club apareció con un nuevo nombre Parma Calcio 1913, el que utiliza actualmente y por el que llegó nuevamente a la Serie A en 2018, pero que volvió en 2024.