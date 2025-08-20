Atajó dos penales y metió el definitivo: Pedro Gallese, héroe de Orlando City y ahora rival de Messi en la Leagues Cup 2025

Pedro Gallese se anotó una de las mejores actuaciones de su carrera en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Es que fue el héroe de su equipo, Orlando City SC, para la clasificación en los penales ante el Toluca de México. Tuvo valla invicta, atajó los dos últimos penales y metió el suyo para la victoria 6-5. Ahora, en semifinales, espera por el Inter Miami de Lionel Messi.

Orlando City llegaba a esta instancia de cuartos de final de la Leagues Cup 2025 luego de ser uno de los mejores cuatro equipos de la MLS. Para ello, le ganó a Atlas (3-1) y a Necaxa (5-1), aunque perdió por penales ante Pumas UNAM (1-1 y 4-3 en penales).

En los cuartos de final, el rival fue Toluca, el último campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El partido fue parejo y Pedro Gallese pudo sostener el cero, por lo que llevó todo a los penales. Allí, la figura del ‘Pulpo’ se agigantó y permitió la clasificación a semifinales.

La noche heroica de Pedro Gallese en Orlando City SC

Los diez primeros penales, es decir, los cinco primeros de cada equipo, todos fueron convertidos, por lo que los arqueros no pudieron lucirse. Sin embargo, al undécimo, el primero de Toluca, Gallese le detuvo su remate al argentino Nicolás Castro. Eso le dio la responsabilidad a Ramiro Enrique para ganarlo, pero mandó su remate afuera.

Así, el arquero peruano tuvo que enfrentar a Juan Pablo Domínguez y, con una atajada similar a la de Castro, puso a tiro del triunfo a Orlando. Pero, en vez de esperar por un compañero, Gallese tomó el balón y se encargó él mismo de definir la serie de penales. Un buen remate de zurda terminó en las redes para el 6-5 definitivo.

De esta forma, el ‘Pulpo’, con una actuación 10 puntos, se convirtió en el héroe de su equipo una vez más y ahora deberá pensar en la serie de semifinales donde se vendrá un duelo caliente.

En Orlando City y la MLS enloquecen por Pedro Gallese

Tras la actuación del arquero peruano, se vieron varias publicaciones de parte de las cuentas oficiales de la MLS y Orlando City enalteciendo su figura por darle la clasificación a su equipo a semifinales.

Cabe destacar que la Leagues Cup es un certamen que lo juegan los clubes de México y Estados Unidos, por lo que una clasificación de estas características para un equipo de la MLS tiene un sabor especial.

Pedro Gallese se enfrentará a Messi en semifinales de la Leagues Cup 2025

Así como Orlando City logró una clasificación épica gracias a un sudamericano como Pedro Gallese, Inter Miami también apeló a héroes de este costado del continente para lograr su pase a semifinales.

Dos goles de penal de Luis Suárez le dieron el triunfo 2-1 al conjunto de Miami ante Tigres para clasificar a semifinales. Ahora, el equipo de Lionel Messi y compañía se enfrentará a Pedro Gallese y Orlando City en dicha instancia de la Leagues Cup 2025.

No obstante, la presencia de Messi no está garantizada para el partido. De hecho, ante Tigres, ni siquiera fue convocado y vio el partido desde la tribuna del Chase Stadium de Fort Lauderdale, Miami. ¿Podrá estar para semifinales?

El duelo entre Orlando City e Inter Miami, conocido como el Clásico del Sol en Estados Unidos, por las semifinales de la Leagues Cup 2025 se jugará la próxima semana y sería el 27 de agosto.