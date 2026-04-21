Cristiano Ronaldo está en plena lucha por título en Arabia Saudita. Al Nassr es líder de la Saudi Pro League 2025-26 y está en semifinales de la AFC Champions League Two 2025-26. En base al buen momento del equipo, surge una posibilidad para que el portugués cumpla uno de sus sueños: jugar con su hijo, Cristiano Jr. en el primer equipo.

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Al Nassr evalúa los pasos a seguir con Cristiano Ronaldo Jr., quien está jugando en las juveniles del club. Su padre sigue como capitán del primer equipo y tiene contrato hasta mitad de 2027. Por lo tanto, el joven portugués seguirá bajo la órbita del conjunto saudí, aunque se planea en que dé el gran salto.

Según adelantó el medio Al-Weeam y confirmó el periodista Fabrizio Romano, Cristiano Jr. podría subir al primer equipo en la próxima temporada. Sería para que empiece a entrenarse y haga sus primeros pasos en el fútbol profesional. Al cumplir 16 años en junio próximo, tendrá la edad suficiente para empezar a foguearse y tenga mayor roce.

Al Nassr considera subir a Primera a Cristiano Jr. (X @FabrizioRomano).

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Cristiano Ronaldo cumpliría sueño de jugar con su hijo Cristiano Jr.

En algunas ocasiones, CR7 ha manifestado su deseo de jugar con su hijo Cristiano Jr., pero siempre aclaró que todo dependía de lo que ocurra en su carrera. En este sentido, en la parte final de su carrera, pero aún muy activo, podría cumplir su sueño.

“Me encantaría jugar con mi hijo, pero ya veremos. Depende más de mí que de él“, supo decir en una entrevista para Telefoot en 2025. El propio ‘Cristianinho’ también le ha manifestado ese deseo a CR7. “A veces mi hijo me dice: ‘Papá, aguantá unos años más que quiero jugar con vos'”, manifestó en otra entrevista.

Y también dijo en otra charla: “Quiero jugar con mi hijo, pero eso no es algo que me quite el sueño […] Tiene buen físico, es rápido, técnicamente habilidoso y tiene un buen disparo. Pero no lo presionaré, él seguirá su propio camino”.

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Al Nassr y una seguidilla de partidos claves

Los próximos tres partidos del Al Nassr son decisivos para sus esperanzas de título. Primero, por la AFC Champions League Two 2025-26, enfrenta este miércoles 22 de abril al Al Ahli de Qatar por la semifinal a único partido. Si gana pasará a la final del certamen.

Luego de esto, tendrá dos partidos claves para encaminarse rumbo al título de la Saudi Pro League 2025-26: el miércoles 29 de abril jugará ante Al Ahli Saudi, que está tercero en la tabla de posiciones, y el domingo 3 de mayo, enfrentará al cuarto, Al Qadisiya. Está en el primer lugar de la tabla de posiciones con 76 puntos y Al Hilal, su escolta, está a ocho unidades.

Datos claves

Mediados de 2027: Finaliza el contrato de Cristiano Ronaldo con el club Al Nassr.

Finaliza el contrato de con el club Al Nassr. 16 años: Cumplirá Cristiano Jr. en junio para entrenar con el primer equipo.

Cumplirá Cristiano Jr. en junio para entrenar con el primer equipo. 76 puntos: Posicionan a Al Nassr como líder de la Saudi Pro League 2025-26.