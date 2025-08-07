Es tendencia:
VIDEO: Cristiano Ronaldo marcó un golazo como en sus mejores tiempos en el Al Nassr vs. Río Ave

Cristiano Ronaldo demostró todo su talento en el duelo amistoso entre Al Nassr vs. Río Ave.

Por Aldo Cadillo

© Producción Bolavip.Gol de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su calidad y ahora fue con un nuevo gol con Al Nassr. Marcándole a Río Ave en un cotejo amistoso, el delantero portugués selló el 2-0 a minutos de terminar el primer tiempo del partido.

Demostrando que sigue intacto a sus 40 años, el delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó el 2-0 de Al Nassr ante Río Ave. Enfrentándose en un duelo amistoso este jueves 7 de agosto, el golazo del atacante llegó en el minuto 44 del partido.

Chocando en el estadio Algarve de Portugal, Cristiano Ronaldo partió como titular en el duelo entre Al Nassr vs. Río Ave. Si bien el primer gol lo marcó Mohamed Simakan a los 15 minutos, el cuadro árabe no redujo la marcha y ‘CR7’ se encargó de estirar la ventaja en el minuto 44.

En una jugada que nació por el sector derecho del campo de juego, Cristiano Ronaldo se juntó con Joao Félix y anotó un golazo para el 2-0 de Al Nassr. Venciendo así por segunda vez al portero Cezary Miszta, el gol le dio más tranquilidad al cuadro árabe, pues el rival empezaba a ganar cierto protagonismo.

Así fue el Hat Trick de Cristiano Ronaldo

Siguiendo con su espíritu goleador en el segundo tiempo del partido, Cristiano Ronaldo marcó dos goles más en el duelo entre Al Nassr vs. Río Ave. Dejando en evidencia su calidad, el delantero portugués contribuyó al marcador final por 4-0.

El segundo tanto de Cristiano Ronaldo llegó de cabeza a los 62 minutos. Aprovechando un centro desde la derecha, ‘CR7’ saltó sin marca, golpeó la pelota y terminó por vencer al portero de Río Ave y así decretar el 3-0 de Al Nassr.

El Hat Trick de Cristiano Ronaldo llegó de penal. Justo cuando el reloj marcaba el minuto 67 de juego, ‘CR7’ cobró un penal que cambió por gol. Con ello, llegó a un nuevo Hat Trick en su carrera y decretó el triunfo 4-0 de Al Nassr vs. Río Ave.

Aldo Cadillo
