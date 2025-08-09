Por culpa de Cristiano Ronaldo: ¿Nuevo adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz?

El delantero Luis Díaz recién llegó al Bayern Múnich, pero ya podría sufrir un nuevo adiós. Padeciendo la salida de Thomas Müller al Vancouver Whitecaps, ahora el segundo en irse sería producto de una fuerte presión por parte de Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Y es que así se mueve el mercado de fichajes cuando está abierto. Ya viendo cómo se marchó una figura del Bayern Múnich, ahora Luis Díaz podría perder a otro compañero: Kingsley Coman. Sucede que Al Nassr pone varios millones sobre la mesa y además el plus extra de presionar con Cristiano Ronaldo.

La noticia llegó gracias al periodista Florian Plettenberg. Experto en los movimientos en el mercado de pases, el hombre de prensa fue claro al expresar que Al Nassr quiere a una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “Al Nassr está preparando una oferta de alrededor de 30 millones de euros para presionar al Bayern Múnich y fichar a Kingsley Coman. Además, Al Nassr le ofrece a Coman un contrato hasta 2028”.

Hay que mencionar que Kingsley Coman tiene contrato con Bayern Múnich hasta junio del 2027. Pero también es verdad que el delantero sabe que perderá espacio tras la llegada de Luis Díaz. Por eso, el atacante no vería como una mala opción dejar la Bundesliga e irse a Al Nassr de Arabia Saudita.

Coman en la mira de Al Nassr. (Foto: Bayern Múnich)

Los números de Kingsley Coman en Bayern Múnich

En la última temporada con el Bayern Múnich, Kingsley Coman jugó 14 partidos como titular sobre 28 presentaciones. Además, también marcó 5 goles, brindó 4 asistencias y recibió una puntuación global de 7.12 por parte de Sofascore.

Hay que mencionar que en el 2022 Kingsley Coman apareció en el programa ‘Tienes que responder’ de ESPN. Ahí, el delantero se enfrentó al reto de elegir a una figura del fútbol mundial. Entonces, cuando le tocó optar por Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, escogió al argentino sin ningún problema ni duda.

