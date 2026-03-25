¿Qué partidos se juegan HOY jueves 26 de marzo? Horarios y dónde ver EN VIVO amistosos y repechajes al Mundial 2026

Este jueves 26 de marzo comienza la actividad de la fecha FIFA con la disputa de varios partidos internacionales. Se juegan los Repechajes Intercontinentales y UEFA para el Mundial 2026. También hay algunos amistosos de gran nivel como Francia vs. Brasil y Colombia vs. Croacia. En tanto, algunos torneos locales ven acción.
Comienzan los Play-offs de los Repechajes clasificatorios para las definiciones donde esperan la República Democrática del Congo e Irak. Primero, se juega la llave B con las selecciones de Bolivia y Surinam como protagonistas. Luego, será el turno para Nueva Caledonia y Jamaica en la llave A.
En este día, también se disputan los Repechajes UEFA al Mundial 2026. Hay ocho partidos en juego donde ocho selecciones pasarán a las definiciones en busca de las últimas cuatro plazas clasificatorias a la Copa del Mundo provenientes de Europa. Destacan las participaciones de Italia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Turquía y Gales, entre otras selecciones.
En cuanto a los partidos amistosos, varias selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 se enfrentan entre sí. Los combinados de Brasil y Francia disputan uno de los duelos de la jornada en Foxborough. Además, Colombia y Croacia lo hacen en Orlando.
Por último, hay duelos correspondientes a las Primeras Divisiones de Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto se debe a que sus respectivas selecciones no juegan en este día.
Repechajes Intercontinentales al Mundial 2026
- Bolivia vs. Surinam | 17:00 horas | FIFA+, DSports y DGO.
- Nueva Caledonia vs. Jamaica | 22:00 horas | FIFA+, DSports y DGO.
Repechajes UEFA al Mundial 2026
- Turquía vs. Rumanía | 12:00 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium.
- Italia vs. Irlanda del Norte | 14:45 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium.
- Gales vs. Bosnia | 14:45 horas | ESPN 3 y Disney+ Premium.
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte | 14:45 horas | Disney+ Premium.
- Ucrania vs. Suecia | 14:45 horas | Disney+ Premium.
- República Checa vs. República de Irlanda | 14:45 horas | Disney+ Premium.
- Eslovaquia vs. Kosovo | 14:45 horas | Disney+ Premium.
- Polonia vs. Albania | 14:45 horas | Disney+ Premium.
Partidos amistosos de la Fecha FIFA
- Aruba vs. Macao | 06:30 horas | DAZN.
- Tanzania vs. Liechtenstein | 09:30 horas | DAZN.
- Moldavia vs. Lituania | 10:00 horas | Disney+ Premium.
- Georgia vs. Israel | 12:00 horas | Disney+ Premium.
- Chipre vs. Bielorrusia | 12:00 horas | Disney+ Premium.
- Brasil vs. Francia | 15:00 horas | ESPN y Disney+ Premium.
- Colombia vs. Croacia | 18:30 horas | Disney+ Premium.
- Chile vs. Cabo Verde | 22:00 horas | DAZN.
UEFA Nations League
- Malta vs. Luxemburgo | 12:00 horas | Disney+ Premium.
- Gibraltar vs. Letonia | 12:00 horas | Disney+ Premium.
Primera División Argentina
- Argentinos Juniors vs. Lanús | 19:00 horas | TNT Sports y Max (Argentina), Fanatiz y TyC Sports Internacional.
Liga AUF Uruguaya
- Racing Club vs. Progreso | 11:00 horas | Antel TV y Disney+ Premium.
- Danubio vs. Defensor Sporting | 14:00 horas | Antel TV y Disney+ Premium.
División de Honor de Paraguay
- Deportivo Recoleta vs. Rubio Ñu | 18:00 horas | Tigo Sports Paraguay y DSports.
Datos claves
