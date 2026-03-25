¿Qué partidos se juegan HOY jueves 26 de marzo? Horarios y dónde ver EN VIVO amistosos y repechajes al Mundial 2026

La Fecha FIFA de marzo comienza este jueves. Se juegan los repechajes intercontinentales y UEFA, además de varios amistosos importantes.

Gianluigi Donnarumma, Miguel Terceros y Kylian Mbappé, figuras de Italia, Bolivia y Francia, respectivamente.
© Getty ImagesGianluigi Donnarumma, Miguel Terceros y Kylian Mbappé, figuras de Italia, Bolivia y Francia, respectivamente.

Este jueves 26 de marzo comienza la actividad de la fecha FIFA con la disputa de varios partidos internacionales. Se juegan los Repechajes Intercontinentales y UEFA para el Mundial 2026. También hay algunos amistosos de gran nivel como Francia vs. Brasil y Colombia vs. Croacia. En tanto, algunos torneos locales ven acción.

Comienzan los Play-offs de los Repechajes clasificatorios para las definiciones donde esperan la República Democrática del Congo e Irak. Primero, se juega la llave B con las selecciones de Bolivia y Surinam como protagonistas. Luego, será el turno para Nueva Caledonia y Jamaica en la llave A.

En este día, también se disputan los Repechajes UEFA al Mundial 2026. Hay ocho partidos en juego donde ocho selecciones pasarán a las definiciones en busca de las últimas cuatro plazas clasificatorias a la Copa del Mundo provenientes de Europa. Destacan las participaciones de Italia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Turquía y Gales, entre otras selecciones.

En cuanto a los partidos amistosos, varias selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 se enfrentan entre sí. Los combinados de Brasil y Francia disputan uno de los duelos de la jornada en Foxborough. Además, Colombia y Croacia lo hacen en Orlando.

Por último, hay duelos correspondientes a las Primeras Divisiones de Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto se debe a que sus respectivas selecciones no juegan en este día.

Repechajes Intercontinentales al Mundial 2026

  • Bolivia vs. Surinam | 17:00 horas | FIFA+, DSports y DGO.
  • Nueva Caledonia vs. Jamaica | 22:00 horas | FIFA+, DSports y DGO.

Repechajes UEFA al Mundial 2026

Partidos amistosos de la Fecha FIFA

  • Aruba vs. Macao | 06:30 horas | DAZN.
  • Tanzania vs. Liechtenstein | 09:30 horas | DAZN.
  • Moldavia vs. Lituania | 10:00 horas | Disney+ Premium.
  • Georgia vs. Israel | 12:00 horas | Disney+ Premium.
  • Chipre vs. Bielorrusia | 12:00 horas | Disney+ Premium.
  • Brasil vs. Francia | 15:00 horas | ESPN y Disney+ Premium.
  • Colombia vs. Croacia | 18:30 horas | Disney+ Premium.
  • Chile vs. Cabo Verde | 22:00 horas | DAZN.

Primera División Argentina

  • Argentinos Juniors vs. Lanús | 19:00 horas | TNT Sports y Max (Argentina), Fanatiz y TyC Sports Internacional.

Liga AUF Uruguaya

División de Honor de Paraguay

  • Deportivo Recoleta vs. Rubio Ñu | 18:00 horas | Tigo Sports Paraguay y DSports.

Datos claves

  • Mundial 2026: El 26 de marzo inician los repechajes intercontinentales y de UEFA.
  • Brasil y Francia: Disputan un partido amistoso internacional en Foxborough a las 15:00 horas.
  • Repechajes UEFA: Ocho selecciones, incluyendo Italia, buscan clasificar al Mundial 2026 este jueves.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
