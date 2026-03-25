Repechajes al Mundial 2026: ¿Cómo se juegan y cómo se definen los partidos?

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 vive sus horas más críticas con el inicio de los repechajes. Esta semana se definen los últimos seis boletos mundialistas a través de dos frentes: el Torneo Intercontinental en México y las cuatro rutas de repesca en la UEFA.

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¿Cómo se juegan los repechajes para el Mundial 2026?

En el Repechaje Intercontinental, seis selecciones se dividen en dos llaves. Este jueves 26 de marzo, Bolivia enfrentará a Surinam a las 5:00 p.m., mientras que Nueva Caledonia chocará ante Jamaica a las 10:00 p.m.; ambos ganadores pasarán a las finales del martes 31 contra Irak y RD Congo, respectivamente.

Por su parte, la UEFA reparte cuatro cupos mediante un formato de “Final Four”. En la Ruta A, el plato fuerte es el Italia vs. Irlanda del Norte, que se jugará a las 2:45 p.m., simultáneamente al duelo entre Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

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La Ruta B europea presenta un enfrentamiento de pronóstico reservado entre Ucrania vs. Suecia, que se disputará en sede neutral (España) a las 2:45 p.m. A la misma hora, la Polonia de Robert Lewandowski buscará su pase a la final de ruta frente a Albania.

Bolivia deberá enfrentar a Surinam. (Foto: X).

En la Ruta C, la actividad comienza más temprano: Turquía vs. Rumanía abrirán la jornada a las 12:00 p.m. Más tarde, a las 2:45 p.m., la selección de Eslovaquia recibirá a Kosovo para definir al segundo finalista de esta zona.

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Finalmente, la Ruta D definirá al último invitado europeo. Los encuentros están programados para las 2:45 p.m. son Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda, cerrando así la intensa cartelera de 12 selecciones europeas en busca de la gloria.

Así se definen los repechajes para el Mundial 2026

Todos estos partidos se definen a único encuentro; en caso de empate en los 90 minutos, se jugará prórroga y, de ser necesario, tanda de penales. Los ganadores de este jueves avanzarán a las finales definitivas del martes 31 de marzo, donde se entregarán los boletos oficiales.

Para los aficionados en Perú, la jornada será maratónica, comenzando al mediodía con el fútbol europeo y cerrando casi a la medianoche con el duelo de Concacaf. El sueño de 48 selecciones en el Mundial 2026 está a solo dos pasos de distancia para estos 22 equipos.

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Repechaje para el Mundial de Norteamérica 2026.

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