Rodrigo Ureña deja en el pasado a Universitario y declara como figura de Millonarios: “Era un…”

El mediocampista chileno Rodrigo Ureña ha comenzado una nueva etapa en su carrera vistiendo la camiseta de Millonarios. Tras su exitoso y laureado paso por el fútbol peruano, el “Pitbull” debutó en un escenario de prestigio mundial: el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, en un duelo ante Boca Juniors.

Rodrigo Ureña afianzado en Millonarios

Este encuentro amistoso, disputado en honor a Miguel Ángel Russo, fue el marco perfecto para que Ureña demostrara su vigencia. El volante no ocultó su emoción al cumplir una promesa personal relacionada con su padre fallecido. “Siempre le dije que tenía la ilusión de jugar aquí algún día; ha sido un honor estar a la altura”, declaró tras el empate 0-0.

Su llegada a Bogotá marca el fin de una era en Universitario de Deportes, donde se consolidó como una pieza inamovible. Con el cuadro crema, Ureña logró un histórico tricampeonato nacional (2023, 2024 y 2025), ganándose el respeto total de la hinchada merengue gracias a su despliegue físico y liderazgo en el mediocampo.

Para asegurar su llegada, la directiva de Millonarios tuvo que negociar la cláusula de salida del jugador, estimada en 600,000 dólares. El chileno ha firmado un contrato que lo vincula a la institución colombiana hasta diciembre de 2027, lo que demuestra la apuesta a largo plazo que el club azul hace por su experiencia.

Rodrigo Ureña posando con la de Millonarios. (Foto: X).

A sus 32 años, esta representa su tercera experiencia en el fútbol colombiano, tras haber defendido previamente los colores de América de Cali y Deportes Tolima. Su conocimiento de la Liga Colombiana fue determinante para que el técnico de Millonarios solicitara su fichaje, buscando reforzar la columna vertebral del equipo para la Copa Libertadores.

Finalmente, el debut de Ureña dejó sensaciones muy positivas entre la prensa deportiva y los aficionados bogotanos. Su capacidad para interceptar balones y su precisión en la entrega fueron clave para neutralizar el ataque de Boca Juniors, confirmando que Rodrigo Ureña ya es la nueva figura sobre la cual girará el mediocampo de Millonarios.

¿Cómo fue el paso de Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña dejó Universitario tras conseguir tres títulos nacionales consecutivos. Durante ese periodo, fue el extranjero con la mayor cantidad de minutos disputados (más de 8,500 minutos oficiales). Su última temporada en Perú (2025) fue destacada: logró un 84% de efectividad en pases y un promedio de 6 recuperaciones por partido, méritos que le valieron un lugar en el once ideal de la liga.

¿Cuál es el salario actual de Rodrigo Ureña?

Ureña se ha convertido, según rumores, en uno de los tres jugadores con mejor salario en Millonarios. Este nuevo contrato, que incluye bonos por objetivos relacionados con la Copa Libertadores 2026, supera el sueldo que percibía en Lima. Además, el mediocampista ha solicitado portar el dorsal 18, número que considera de la suerte y que ya utilizó en sus períodos más exitosos, debutándolo en el amistoso contra Boca Juniors.

Entrenamiento de Rodrigo Ureña en Colombia. (Foto: X).

