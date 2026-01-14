Universitario y Alianza Lima se pelean por la contratación de este futbolista peruano del extranjero

El mercado de pases del fútbol peruano se ha encendido con una disputa inesperada entre los dos clubes más grandes del país. Tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima han puesto la mira en Bryan Reyna, extremo de la Selección Peruana que busca una salida de Belgrano de Córdoba para este 2026.

Universitario y Alianza Lima buscan a Bryan Reyna

Según reveló el periodista Renato Luna en su programa Nada Que No Sepa, ya existieron contactos formales desde Ate y La Victoria con el entorno del jugador. La situación de Reyna en Argentina es incierta tras una temporada con poca continuidad, lo que ha facilitado que el atacante evalúe seriamente su retorno a la Liga 1.

A pesar del interés de ambos equipos, el futbolista tendría una preferencia marcada por vestir nuevamente la camiseta blanquiazul. “Reyna tiene la intención de volver a Alianza”, señaló Luna, destacando que el jugador está a la espera de una confirmación final por parte de la directiva íntima para concretar su regreso a Matute.

Sin embargo, el factor tiempo es el principal enemigo en esta operación. El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, ha solicitado que cualquier refuerzo se incorpore de inmediato. El estratega argentino no quiere esperar más allá de este viernes para cerrar la plantilla y comenzar la etapa final de la pretemporada.

Bryan Reyna pertenece a Belgrano de Córdoba. (Foto: X).

Por su parte, Universitario se mantiene a la expectativa de lo que suceda en las próximas horas. El club crema busca potenciar su ataque para el torneo local y la Copa Libertadores, viendo en el “Picante” una opción de jerarquía que conoce bien el medio y que aportaría el desequilibrio que el equipo necesita.

La pelota está ahora en la cancha de la dirigencia de Alianza Lima. Al poseer aún una parte del pase del jugador, los íntimos tienen la ventaja económica y sentimental, pero si no actúan antes del plazo fijado por Guede, el destino de Reyna podría dar un giro sorpresivo hacia el eterno rival.

¿Cómo le está yendo a Bryan Reyna en Belgrano?

En la última campaña con Belgrano de Córdoba (2025), el extremo peruano participó en 17 partidos de la Primera División argentina. No obstante, su contribución goleadora fue nula y solo inició 5 encuentros, sumando un total de aproximadamente 580 minutos en el campo. Esta limitada participación explica su motivación para buscar un nuevo club y así recuperar su nivel competitivo.

¿Bryan Reyna es considerado en Perú?

A pesar del desempeño irregular a nivel de clubes, Reyna continuó siendo un jugador habitual en las convocatorias de la Selección Peruana a lo largo del 2025. Su participación en diversos partidos de Eliminatorias y amistosos internacionales le permitió acumular minutos importantes, consolidándolo como uno de los atacantes con mayor proyección de cara a lo que resta del proceso clasificatorio en 2026.

Bryan Reyna fue campeón con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2023. (Foto: X).

