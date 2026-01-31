Es tendencia:
logotipo del encabezado
El Partido de la Historia

Atlético Nacional 0-0 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por El Partido de la Historia Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Atlético Nacional e Inter Miami juegan el día de hoy en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sigue el minuto a minuto del partido.

10' ¡Disparo de Zapata!

El volante de Atlético Nacional intentó desde larga distancia y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por St. Clair.

Publicidad

5' ¡Llegada de Atlético Nacional!

Tras un buen centro por parte de Casco, apareció Asprilla para cabecear en área de Inter Miami y el balón pasó muy cerca del arco de St. Clair.

4' ¡Atlético Nacional con la iniciativa!

Por ahora es el equipo verdolaga quien lleva la posesión del balón, aunque todavía sin aproximarse al área de Inter Miami.

1' ¡Empezó el partido!

Atlético Nacional e Inter Miami disputan el primer tiempo del 'Partido de la Historia' en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Image

¡Los equipos salen al campo!

Atlético Nacional e Inter Miami pisan el gramado de juego del Estadio Atanasio Girardot de Medellín a nada del inicio del partido.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Alineación titular de Inter Miami!

Javier Mascherano preparó el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a Atlético Nacional.

Image

¡Presencia sopresiva!

El cantante Maluma dice presente en el Estadio Atanasio Girardot como un hincha más para ver el partido entre Atlético Nacional vs. Inter Miami.

Tweet placeholder

¡Calentamiento de Inter Miami!

Las 'Garzas' ultiman detalles instantes antes del inicio del partido ante la atenta mirada de las tribunas del stadio Atanasio Girardot de Medellín.

Tweet placeholder

¡Alineación de Atlético Nacional!

Diego Arias eligió el siguiente equipo titular para enfrentar a Inter Miami.

Tweet placeholder

¡Llegada de Inter Miami!

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de las 'Garzas' dice presente en las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Vestuario listo de Atlético Nacional!

El 'Verdolaga' usará su clásica indumentaria el día de hoy cuando reciba en Medellín a Inter Miami.

Image
Image

¡Una vista espectacular!

Así luce el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a minutos del inicio del duelo entre Atlético Nacional vs. Inter Miami.

Image

¡Los convocados de Atlético Nacional!

Diego Arias dispondrá de los siguientes jugadores para el amistoso de hoy ante Inter Miami.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Atlético Nacional vs. Inter Miami!

Atlético Nacional e Inter Miami se enfrentan esta noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por 'El Partido de la Historia'. A continuación, sigue todas las incidencias.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Atlético Nacional vs. Inter Miami por el Partido de la Historia.
© Gemini IA.Atlético Nacional vs. Inter Miami por el Partido de la Historia.

Atlético Nacional e Inter Miami se enfrentan el día de hoy en el marco de ‘El Partido de la Historia‘. El escenario será el histórico Estadio Atanasio Girardot ubicado en la ciudad de Medellín y promete diversas emociones en su trámite, sobre todo cuando será una importante prueba de fuego para medir el nivel de los colombianos y seguir la evolución competitivos de los norteamericanos.

Es importante recalcar que Atlético Nacional ya está compitiendo de manera oficial y en la Liga BetPlay debutó en condición de local con una goleada por 4-0 frente a Boyacá Chicó. Por otro lado, Inter Miami jugará su segundo encuentro amistoso de pretemporada ya que el primero fue frente a Alianza Lima el pasado fin de semana en el Estadio Alejandro Villanueva, el cual perdieron 3-0.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Inter Miami por El Partido de la Historia?

  • 15:00 | Estados Unidos (Pacífico-PST)
  • 16:00 | Estados Unidos (Montaña-MST), México, Bolivia y Venezuela
  • 17:00 | Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)
  • 18.00 | Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
  • 19.00 | Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami por El Partido de la Historia?

  • Colombia | Canal RCN y Win Play
  • Argentina | Disney Plus
  • Perú y resto de Sudamérica | Win Play y OneFootball
  • Estados Unidos | MLS Season Pass en Apple TV
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Después del Inter Miami, se conoció los dos clubes top que vendrían a jugar a Perú
Liga 1

Después del Inter Miami, se conoció los dos clubes top que vendrían a jugar a Perú

Cristiano Ronaldo no pudo anotar en Al Nassr: cómo está la carrera vs. Lionel Messi para llegar a los 1000 goles
Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo no pudo anotar en Al Nassr: cómo está la carrera vs. Lionel Messi para llegar a los 1000 goles

Gentile habría lesionado de gravedad a jugador de Inter Miami: estos son los detalles del diagnóstico
Alianza Lima

Gentile habría lesionado de gravedad a jugador de Inter Miami: estos son los detalles del diagnóstico

Hernán Barcos marcó ante Juan Pablo II y la reacción de los hinchas de Alianza Lima
Liga 1

Hernán Barcos marcó ante Juan Pablo II y la reacción de los hinchas de Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo