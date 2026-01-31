Atlético Nacional 0-0 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por El Partido de la Historia Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Atlético Nacional e Inter Miami se enfrentan esta noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por 'El Partido de la Historia'. A continuación, sigue todas las incidencias.

Con Lionel Messi a la cabeza, el plantel de las 'Garzas' dice presente en las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Las 'Garzas' ultiman detalles instantes antes del inicio del partido ante la atenta mirada de las tribunas del stadio Atanasio Girardot de Medellín.

Tras un buen centro por parte de Casco, apareció Asprilla para cabecear en área de Inter Miami y el balón pasó muy cerca del arco de St. Clair.

Atlético Nacional e Inter Miami se enfrentan el día de hoy en el marco de ‘El Partido de la Historia‘. El escenario será el histórico Estadio Atanasio Girardot ubicado en la ciudad de Medellín y promete diversas emociones en su trámite, sobre todo cuando será una importante prueba de fuego para medir el nivel de los colombianos y seguir la evolución competitivos de los norteamericanos.

Es importante recalcar que Atlético Nacional ya está compitiendo de manera oficial y en la Liga BetPlay debutó en condición de local con una goleada por 4-0 frente a Boyacá Chicó. Por otro lado, Inter Miami jugará su segundo encuentro amistoso de pretemporada ya que el primero fue frente a Alianza Lima el pasado fin de semana en el Estadio Alejandro Villanueva, el cual perdieron 3-0.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Inter Miami por El Partido de la Historia?

15:00 | Estados Unidos (Pacífico-PST)

16:00 | Estados Unidos (Montaña-MST), México, Bolivia y Venezuela

17:00 | Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

18.00 | Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

19.00 | Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Inter Miami por El Partido de la Historia?